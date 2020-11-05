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У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа: наймиліші фото

Київ, Четвер 05 листопада 2020 20:08
У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа: наймиліші фото
У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа (фото: 12.org.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У Київській області з'явився на світ малюк-жираф

У Київській області з'явилося на світ дитинча жирафа, який схожий на зменшену копію своїх батьків. Цікаво, що часто малята тварин відрізняються від дорослих особин. Приміром, дитинча лева при народженні має плями, а маленький тюлень - білу шерсть.

Але з жирафами все не так. Малюк виглядає точнісінько, як дорослий жираф, але в зменшеному розмірі. Відомо, що це хлопчик, і він у родині не перша дитина. Диво сталося в зоопарку "12 місяців". Про це пише "Сьогодні".

У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа: наймиліші фотоУ зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа: наймиліші фото

У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа (фото: segodnya.ua)

На фотографіях можна побачити новонародженого хлопчика разом з членами своєї великої родини - мамою Марією, татом Миколою Степановичем та братом Віто.

Ім'я дитині ще не придумали, зараз він відпочиває разом з мамою в окремому вольєрі.

У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа: наймиліші фото

У зоопарку під Києвом народилося дитинча жирафа (фото: segodnya.ua)

Раніше ми писали, що в Одеському зоопарку відвідувачка стала свідком пологів козулі. Але процес, як їй здалося, йшов неправильно. Жінка вирішила втрутитися, що призвело до трагедії.

До речі, нещодавно в Чорнобильському заповіднику показали на фото стадо тварин, які раніше були домашніми, але потім здичавіли, і тепер живуть без нагляду людей.

Також повідомлялося, що в заповіднику на фото продемонстрували красуню, яка представлена тільки одним видом в Україні.

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