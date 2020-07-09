В Одесі жінка влізла в зоопарк, щоб допомогти пологах козулі: закінчилося це трагедією

В Одесі через відвідувачки зоопарку загинуло новонароджене дитинча козулі (колаж: РБК-Україна)

В Одесі відвідувачка зоопарку вирішила допомогти пологам козулі, що призвело до трагедії

В Одеському зоопарку жаліслива відвідувачка стала свідком пологів козулі. Але процес, як їй здалося, йшов неправильно. Тоді жінка вирішила втрутитися, що призвело до трагедії - новонароджене оленятко загинуло.

Відвідувачка помітила, як козуля після пологів штовхає своє дитинча і вирішила, що вона його б'є. Жінка залізла до вольєру, щоб "врятувати" оленятко, розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, пише "Думська".

"Рятівниця" віднесла оленятко охороні. Але малюк не встиг отримати молозиво, яке б запустило його травну систему. А ось мати назад дитинча вже не прийняла. Попри старання співробітників зоопарку, малюк помер.

Директор зоопарку каже, що в середовищі копитних ситуація, коли мати штовхає новонародженого, звична і потрібна для виживання.

"Це нормально в природі. Новонароджене теля має відразу йти за матір'ю подалі від хижаків", - пояснив Бєляков.

Він також зазначив, що відвідувачі, які не тямлять у звичках тварин, часто критикують співробітників зоопарку.

Наприклад, коли слониха Венді посипає себе пилом, кажуть, мовляв, вона знемагає від спраги. Але це не так. Пилові ванни - потреба тварин. Для цього їм навіть приносять спеціальний пісок дрібних фракцій.

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