ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тільки один вид: у Чорнобилі показали унікальну тварину

Чорнобиль, Четвер 29 жовтня 2020 17:37
Тільки один вид: у Чорнобилі показали унікальну тварину
У Чорнобилі показали унікальну тварину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Чорнобильському заповіднику мешкає рідкісна тварина, представлена у нас лише одним видом

У Чорнобильському заповіднику мешкає унікальна тварина, яка представлена в нашій країні тільки одним видом. І сплутати цього представника фауни з яким-небудь іншим дуже складно.

Йдеться про європейську болотну черепаху, яка мешкає в невеликих прісноводних водоймах. Фото красуні показали на сторінках Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника в Facebook.

"Європейська болотна черепаха. Прісноводна. Єдиний представник ряду Черепах у фауні України. Зиму проводить у сплячці на дні водойми. Але до справжніх холодів ще далеко. Можна погрітись на осінньому сонечку", - підписане фото.

Тільки один вид: у Чорнобилі показали унікальну тварину

Європейська болотна черепаха (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що хоча європейських болотних черепах в Україні і чимало, зоозахисники та екологи твердять, що вид в небезпеці. І у всьому виною кліматичні зміни та діяльність людини, яка захоплює місця її проживання.

Непоодинокі випадки, коли черепах просто виловлюють і продають на ринках. А тварина важко піддається адаптації до неволі.

Цікаво, що черепах у світі близько 230 видів. Вони поширені по всій землі і живуть як у воді, так і на суші. Але в Україні можна зустріти лише один вид - європейську болотну.

Раніше в Чорнобильському заповіднику показали тварину неймовірної краси, яка виявилася дуже лякливою..

Також повідомлялося, що у Чорнобилі живе родич колібрі. Ця пташка не вміє ходити по землі, і якщо пташеня випадає з гнізда, його туди не можна повертати.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Тварини Чорнобиль

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся