В зоопарке под Киевом родился детеныш жирафа: самые милые фото

В зоопарке под Киевом родился детеныш жирафа (фото: 12.org.ua)

В Киевской области появился на свет малыш-жираф

В Киевской области на свет появился детеныш жирафа, который похож на уменьшенную копию своих родителей. Интересно, что зачастую малыши животных отличаются от взрослых особей. К примеру, детеныш льва при рождении имеет пятна, а маленький тюлень - белую шерстку.

Но с жирафами все не так. Малыш выглядит точь-в-точь, как взрослый жираф, но в уменьшенном размере. Известно, что это мальчик, и он в семье не первый ребенок. Чудо произошло в зоопарке "12 месяцев". Об этом пишет "Сегодня".

В зоопарке под Киевом родился детеныш жирафа (фото: segodnya.ua)

На фотографиях можно увидеть новорожденного мальчика вместе с членами своей большой семьи - мамой Марией, папой Николаем Степановичем и братом Вито.

Имя малышу еще не придумали, сейчас он отдыхает вместе с мамой в отдельном вольере.

В зоопарке под Киевом родился детеныш жирафа (фото: segodnya.ua)

Ранее мы писали, что в Одесском зоопарке посетительница стала свидетельницей родов косули. Но процесс, как ей показалось, шел неправильно. Женщина решила вмешаться, что привело к трагедии.

К слову, недавно в Чернобыльском заповеднике показали на фото стадо животных, которые были раньше домашними, но потом одичали, и теперь живут без присмотра людей.

Также сообщалось, что в заповеднике на фото продемонстрировали красотку, которая представлена только одним видом в Украине.