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У Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст

Чорнобиль, Середа 04 листопада 2020 14:28
У Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст
У Чорнобилі показали на фото здичавілих тварин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі бігає стадо тварин, які колись були домашніми

В Чорнобилі привільно себе почувають тварини, які колись жили пліч-о-пліч з людиною, а тепер здичавіли. Мова йде про велику рогату худобу, тобто диких корів.

У них в Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному заповіднику величезна територія і практично немає природних ворогів.

Працівники заповідника розповіли, що стадо корів з'явилося відразу після смерті господарів-самопоселенців.

"Здичавілі тварини - гарний об'єкт для наукових досліджень: наскільки такі тварини здатні відновлювати властиві їхнім далеким диким предкам соціальні структури, які забезпечують виживання в дикій природі?"- підписані кадри з коровами.

У Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст

Дикі корови в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Наприклад, коли здичавілі корови об'єднуються в стадо, вони можуть навіть протистояти зграї вовків. Хоча поодиноке парнокопитне на це не здатне.

"При появі людини череда швидко тікає в ліс і зупиняється у такій гущавині, що через гілки майже нічого не видно. Бик біжить останнім. На людину не нападає", - відзначають в Чорнобильському заповіднику.

У Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст

Здичавілий бик позначив територію (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що корови тут плодяться і множаться. Причому їм вдається виживати без будь-якої підгодівлі і ветеринарного догляду. У них тут є пасовища, водопої і кожен рік на світ з'являються нові телята.

Крім того, на території залишилися напівзруйновані будівлі, де худоба може сховатися від негоди.

У Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст

Притулок для диких корів в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше в Чорнобильському заповіднику показали гібрид тварини, якої більше немає ніде.

Також на фото продемонстрували красуню, яка представлена тільки одним видом в Україні.

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