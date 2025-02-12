Олег Винник показал свою "тайную" жену, которая изменилась до неузнаваемости

Одиозный певец Олег Винник, который во время полномасштабной войны в Украине живет в Германии, снова засветился в сети. На этот раз певец вышел с анонсом своих концертов в Праге и показал, как выглядит певица Таюне, которую называют его "тайной" женой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Винник поделился в TikTok.

Как выглядит Таюне

Певица, настоящее имя которой Таисия Сватко, показалась в кадре с ним. Отметим, что в СМИ давно ходя слухи, что артисты женаты и даже воспитывают совместного ребенка, однако Винник эту тему не комментирует.



Как выглядела Таюне - фото 2022 года (фото: instagram.com/taunetaisia)

"Еще мгновение - и мечта сбудется моя! Еще мгновение - и снова в Праге я!" - спели они вместе на видео.



Олег Винник показал, как выглядит Таюне (скриншот)

Отметим, что Таюне очень сильно изменилась за последнее время. Стройная и миловидная артистка заметно располнела и стала выглядеть намного старше по сравнению с фото и видео 3-х летней давности.



Олег Винник и Таюне в феврале 2025 года (скриншот)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Винника тут же принялись комментировать его новое видео: одни написали, что очень рады видеть артиста и с нетерпением ждут его концертов, а другие, наоборот, принялись писать гневные комментарии. Многие отметили также, что певица Таюне сильно изменилась за последнее время:

"А что с его женой? Бух..т?"

"Какие они страшные"

"Что с Таюне? Была такая красотка"

"Ну наконец-то Таечку показали"

"Странно, но только сейчас увидела, какой он неискренний и фальшивый"

"Это кто?"

"Что это за мужики?".

Из-за чего во время войны хейтят Винника

Напомним, Олег Винник после 24 февраля 2022 года долгое время не выходил на связь. По слухам, он выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения - как он это сделал, не известно. Также говорили, что певец борется со смертельной болезнью - сам Винник этого не комментировал.

Летом 2024 года он снова появился в соцсетях, анонсировав новую песню "Мої люди". Затем отметился рядом неоднозначных заявлений, например, передавая "глоток свежего воздуха" украинским защитникам.

В ноябре 2024 года скандальный певец анонсировал первое выступление после начала войны - на 21 декабря был запланирован его концерт. Но не в Украине, а в Польше.

Затем он перенес концерт на 24 апреля 2025 года якобы по "техническим причинам". В сети высмеяли Винника, отметив, что скорее всего билеты на его выступление просто никто не купил.

Недавно стало известно, что он выступит также в Чехии 14 и 15 февраля. Отметим, что билеты на новое выступление одиозного артиста стоят более 5 тысяч гривен (3 тысячи чешских крон).

Недавно он показался в футболке с неожиданной надписью и рассказал о предстоящем мероприятии.



Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)