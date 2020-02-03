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Ці знаки Зодіаку скоро збагатяться: головні щасливчики лютого

STYLERЖиття    03.02.2020 - 06:34
Ці знаки Зодіаку скоро збагатяться: головні щасливчики лютого
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на лютий 2020 вкаже на чотирьох щасливчиків у точному прогнозі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку фінансове везіння в найближчому майбутньому. Астролог Павло Глоба у своєму прогнозі назвав чотирьох представників зодіакального кола, для яких початок лютого стане неймовірно щасливим часом.

Овен

Перед Овном відкриються широкі можливості і безмежна віра в себе. Використовуючи цей імпульс, він зможе добитися всього, до чого прагне, особливо зірки сприятимуть фінансовим справам. Успіх йому принесуть будь-які справи, де Овен ні від кого не залежить, сам приймає рішення і сам готовий нести відповідальність за результат.

Найвдаліші для Овна дні: 4, 5, 7 лютого.

Рак

Для Раку починається час, коли йому варто зробити конкретні кроки в сторону своїх кар'єрних устремлінь. Начальство готове оцінити його професіоналізм і навіть, можливо, запропонувати проєкт, який його зацікавить, нову посаду з відчутною надбавкою до заробітної плати. Це час сміливих планів і експериментів для цього знака, переконаний астролог.

Найвдаліші для Раку дні: 3, 4, 7 лютого.

Водолій

На початку лютого кипуча енергія Водолія здатна вилитися в біганину і метушню. Але саме завдяки цьому він здатний переробити масу справ і завести корисні знайомства, які в перспективі допоможуть йому наповнити кишені. Аналітичні здібності досягнуть величезних висот і навіть здатні розплющити йому очі на деякі речі.

Найвдаліші для Водолія дні: 6, 7 лютого.

Риби

Для Риб початок лютого - час успішного бізнесу і отримання прибутку. Вони здатні виявити прибуток навіть там, де цього зовсім не чекали. Павло Глоба рекомендує Рибам упорядковувати свої фінанси: Всесвіт їх до цього всіма силами схилятиме. Будь-які думки у цьому напрямку з часом можуть обернутися для Риб непоганим доходом.

Найвдаліші для Риб дні: 5, 6 лютого.

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