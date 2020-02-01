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Лютий принесе все на блюдечку: кому зірки обіцяють неймовірну удачу

STYLERЖиття    01.02.2020 - 07:32
Лютий принесе все на блюдечку: кому зірки обіцяють неймовірну удачу
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астролог назвав головних везунчиків лютого

Гороскоп на лютий 2020 року свідчить про те, що лютий буде спокійним і сприятливим місяцем для більшості знаків Зодіаку. Останній зимовий місяць може стати трампліном для кардинальних змін, а також Зірки обіцяють представникам зодіакального сузір'я незабутні романтичні зустрічі.

Відомий астролог Павло Глоба дав свій прогноз на лютий 2020 року і назвав знаки Зодіаку, яким неодмінно пощастить.

Овни

Планети будуть знаходитися в сприятливому положенні та лютий для Овнів стане ідеальним часом для роботи, сім'ї та спорту. Можна пошукати нові напрямки для розвитку або зайнятися спортом. Зірки обіцяють Овнам в лютому багато приємних та добрих хвилин.

Телець

У Тельців в лютому на перший план вийде сфера фінансів. Зірки гарантують вдалі угоди, успіх в матеріальних справах. Ближче до кінця місяця з'явиться шанс змінити особисте життя. Щоб не злякати удачу – потрібно всього лише бути більш відкритим і налаштуватися на позитив.

Діви

Лютий стане для Дів унікальним місяцем, в якому вони зможуть реалізувати все задумане. Всі робочі ідеї будуть втілюватися в життя, здоров'я не підведе, відносини з близькими прийдуть в стан гармонії та спокою. Зірки радять Дівам прислухатися до свого внутрішнього голосу, він вкаже, в яку сторону потрібно направити свої сили.

Риби

В останній місяць зими Риби зможуть вирішити всі свої фінансові питання. Однак зірки попереджають, що накопичені кошти не варто спускати на непотрібні речі. Ближче до середини місяця у Риб очікується сильний заряд енергії, який допоможе здійснити всі амбітні плани в кар'єрі та допоможе досягти бажаного в особистому житті.

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