Викиньте негайно: ці речі приносять в дім біди і нещастя

Деякі речі приносять у дім нещастя (колаж: РБК-Україна)

Деякі звичні в домі речі можуть накликати біду на його мешканців

Деякі речі приносять в дім біди і нещастя. Фахівці стверджують, що від цих предметів варто позбутися, щоб відновити позитивну енергетику в домі, адже вони притягують бідність і чвари. Що потрібно негайно викинути - в матеріалі Styler.

Бите скло

В домі не варто зберігати, а тим більше користуватися тріснутими або надбитими предметами. Навіть якщо це улюблена чашка з відбитою ручкою, від неї варто позбутися. Те ж саме стосується тріснутих дзеркал і віконного скла.

Непарні речі

Якщо у вашому домі зберігається річ з пари, друга частина якої втрачена або поламана, від неї варто позбутися. Наприклад, не варто тримати на балконі лижну палицю "до кращих часів". Такі предмети будуть блокувати енергетику і заважати придбавати нові покупки.

Фотографії, які вам не подобаються

Переглядаючи старі фото в альбомі, варто викинути ті, які викликають у вас негативні емоції. Адже коли ви дивитеся на знімки, які вам не подобаються, можете випадково себе наврочити.

Речі, якими ви не користуєтеся більше трьох років

Навіть якщо річ абсолютно нова, але жодного разу не була у використанні, її варто віддати, подарувати або викинути. Речі, якими довго не користуються, притягують до себе негативну енергію.

Обшарпаний віник

Облисілий віник - символ вичерпання грошей. Не користуйтеся цим інвентарем для прибирання до останнього - це до матеріальних збитків. Не скупіться і регулярно міняйте віники.