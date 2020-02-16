Ці знаки приречені на успіх: астролог розповів, кому пощастить у другій половині лютого

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп на 2020 року передбачає вигоду для багатьох знаків Зодіаку

Фінансовий гороскоп на 2020 рік не для всіх передрікає успішний перебіг справ в другій половині лютого. Відомий астролог Павло Глоба, ґрунтуючись на положенні планет, розповів, яких знаків Зодіаку точно чекає удача. За даними астролога, фінансова вигода у другій половині лютого очікує Львів, Водоліїв, Овнів і Ваги.

Водолії. Для Водоліїв друга половина лютого складається благополучно з точки зору фінансів. Вам може неймовірно везти на гроші. Можуть почати надходити вигідні замовлення. При повному завантаженні роботою і при інтенсивному темпі роботи ви незабаром відчуєте, що навчилися одну і ту ж роботу виконувати набагато швидше і без втрати якості. Таким чином ваша професійна майстерність може значно зрости.

Іншим позитивним напрямком другої половини лютого для Водоліїв може стати поява додаткових джерел доходів. Вам можуть запропонувати роботу на пів ставки, за сумісництвом або віддалено. Якщо ви вмієте щось робити на професійному рівні, крім своєї основної роботи, то можете подати оголошення на сайтах з пропозицією своїх послуг - позитивний відгук потенційних клієнтів не змусить себе довго чекати. Найбільш успішний час для починань у бізнесі припадає на другу половину лютого.

Леви. Представники цього знака Зодіаку у другій половині лютого можуть проявити себе талановитими фінансистами. Можуть зрости надходження на ваші банківські рахунки. При необхідності ви можете звертатися в банк із заявами про видачу кредиту або для відкриття кредитної лінії. З великою часткою ймовірності таке звернення у другій половині місяця отримає схвалення. Оскільки лютий відносно благополучний місяць з точки зору фінансів, то успішно йде погашення боргів. Ідеально, якщо ви почнете достроково погашати борги. Також можна подумати про реструктуризацію кредитів на більш вигідних умовах.

Іншим позитивним напрямком може стати придбання корисних практичних навичок. При цілеспрямованій роботі ви незабаром зможете істотно підвищити продуктивність праці і якість своєї роботи. Найбільш успішний час припадає на другу половину місяця.

Ваги. У другій половині лютого Ваги можуть проявити якості трудоголіка. У вас буде сформований серйозний робочий настрій, і ви з радістю будете братися за будь-яку роботу. При цьому рівень працездатності може істотно зрости. Успіх цього місяця багато в чому буде зумовлений інтенсифікацією праці. Також ви зможете вибудувати конструктивні й доброзичливі стосунки з колегами та підлеглими. При необхідності ви завжди зможете розраховувати на підтримку в трудовому колективі. Посилюється увага до деталей в роботі - це може позитивно позначитися на якості праці. Орієнтуйте себе на те, щоб у другій половині місяця завершити роботу над деякими проєктами. А якщо беретеся за нові проєкти, то плануйте свою роботу так, щоб до кінця лютого завершити. У цьому випадку ви все встигнете зробити.

Овни. У Овнів у другій половині лютого складається сприятливий час для кар'єрного просування. Якщо ви займаєте керівну посаду, то у вас може з'явитися впливовий покровитель, який може підтримувати вас у разі необхідності. Важливо, що ви можете отримати доступ до інформації для службового користування. Завдяки цьому ви зможете сформувати правильне уявлення про реальний стан речей і ваші управлінські рішення будуть дуже ефективними. У рядових працівників покращаться відносини з начальством. Вам можуть давати важливі доручення, що підкреслить особливий характер ваших відносин.

Це сприятливий період для пошуків варіантів додаткового підробітку, наприклад, для роботи віддалено. Найбільш перспективний час припадає на другу половину місяця.