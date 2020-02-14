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Зима складеться вдало: ці знаки Зодіаку чекає неймовірне везіння до кінця лютого

STYLERЖиття    14.02.2020 - 06:33
Зима складеться вдало: ці знаки Зодіаку чекає неймовірне везіння до кінця лютого
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким кінець лютого принесе щастя

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що більшість знаків Зодіаку чекає безліч неймовірних подій, зустрічей і кардинальних змін. Для тих, хто майже всю зиму прожив у відносному спокої, зірки готують неймовірний сюрприз вже на початку весни.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким кінець зими принесе неймовірне везіння та удачу в багатьох аспектах життя.

Тельці

Зима для цих знаків складається досить вдало і все, що вони заслужено не отримали ще в кінці попереднього року, повернеться в надлишку в кінці зими. Вони можуть розраховувати на значну премію або просування по службі. Також їх чекає абсолютно несподівана зустріч з цікавою людиною. Щастя в особистому житті також дуже ймовірно і є великий шанс знайти свою другу половинку.

Раки

Представники цього знака Зодіаку відчують на собі позитивний вплив вищих сил і раптово почнуть користуватися диким успіхом у представників протилежної статі. Астрологи радять уважно придивитися до оточення, через те, що там вже є людина, з якою можна відправитися в любовну пригоду.

Діва

Зірки обіцяють Дівам початок романтичних відносин, тому, що поруч вже є та людина, яка повністю підходить і навіть почала надавати знаки уваги. Раніше щось заважало вступити у нову стадію відносин, але тепер зняті всі бар'єри та наприкінці лютого це принесе романтичне побачення. Астрологи радять не упустити момент і погоджуватися на те, що піднесе доля.

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