Ну хто знає: Вакарчук в мокрій сорочці влаштував перевірку на виборчій дільниці (відео)

Святослав Вакарчук в день виборів до Ради прийшов на дільницю з перевіркою (Фото: РБК-Україна)

У день парламентських виборів Вакарчук проінспектував дільницю

Святослав Вакарчук в день виборів до Верховної Ради 21 липня прийшов на виборчу дільницю в Києві, щоб перевірити хід голосування і немає порушень. Лідер партії "Голос" після того, як зробив свій вибір днем раніше, скористався правом на "інспекцію" однієї зі столичних ВД в Голосіївському районі. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці Руху "Чесно".

Рішучість музиканта, політика і громадського діяча не зупинив дощ - рокер прийшов на дільницю в мокрій сорочці.

Вакарчука супроводжував кандидат у нардепи Тарас Козак.

Фронтмен "Океан Ельзи" розповів, чому вирішив перевірити на дільниці, як проходить голосування.

"У першу чергу я маю на це право, і всі кандидати у спискаї партії "Голос" ходять туди. Я пішов до тієї, що неподалік від штабу. Тим більше це мій округ..." - сказав він на порозі і перед входом в приміщення попросив не шуміти... проте при появі Вакарчука увага виборців, спостерігачів, членів ОВК і працівників ЗМІ відразу ж стала прикута до нього.

Святослав Вакарчук прийшов на виборчу дільницю в Києві з перевіркою (Фото: скріншот)

Всі вітали Святослава і раділи "такого везіння".

"Ну хто знає, почекаємо вечора, і тоді зрозуміємо", - зазначив він.

Вакарчук розпитав, як у всіх настрій і чи немає якихось порушень. Його запевнили, що процес голосування проходить без проблем і все добре.

Святослав Вакарчук прийшов на дільницю в Києві з перевіркою ходу голосування на виборах до Ради 21 липня 2019 (Відео: facebook.com/chesno.movement)

Як повідомлялося раніше, Вакарчук близько обіду в Києві проголосував на парламентських виборах і заявив журналістам, що вірить в те, що все буде добре.

Також ми писали про те, що Юлія Тимошенко в Києві проголосувала на виборах і прочитала вірш Олени Теліги.