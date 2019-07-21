Тимошенко прочитала вірш під час голосування на виборах в Раду (відео)

Тимошенко проголосувала на виборах в Раду (фото: колаж РБК-Україна)

Тимошенко віддала свій голос і прочитала вірш українцям

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина", проголосувала на позачергових виборах у Верховну Раду, які проходять сьогодні, 21 липня. Відповідне відео Тимошенко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, політик прочитала вірш відомої української поетеси та літературного критика Олени Теліги "Не треба слів. Хай буде тільки діло...", у якої сьогодні день народження.

Тимошенко проголосувала на виборах в Раду (відео: YouTube/5 канал)

При цьому Тимошенко закликала всіх українців прийти на свою виборчу дільницю і проголосувати. Вона також порадила зробити не емоційний вибір, а зважений вибір, щоб в України з'явився шанс.

Тимошенко проголосувала на виборах в Раду (відео: instagram.com/yulia_tymoshenko)

"Сьогодні все залежить від кожного з нас!" - прокоментувала відео Тимошенко.

Тимошенко проголосувала на виборах в Раду (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, що номер "Кварталу 95" про вибори "підірвав" мережу. Коміки показали, як політики рахують голоси після парламентських виборів. Варто зазначити, що архівне відео 3,5-річної давності про підрахунок голосів після виборів в Раду зібрало велику кількість переглядів у мережі. Також з'явилися нові коментарі.

Раніше повідомлялося про те, що екстрасенс назвав партії, які увійдуть до Верховної Ради.

Ми також писали про те, що експерти дали прогноз стосовно курсу долара після виборів в Раду, які проходять сьогодні, 21 липня.