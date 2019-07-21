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Вибори в Раду 2019: як голосував Президент (фото, відео)

STYLERПерсони    21.07.2019 - 13:19
Вибори в Раду 2019: як голосував Президент (фото, відео)
Зеленський проголосував на парламентських виборах – всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський під час голосування на парламентських виборах прокоментував появу прем'єр-міністра в Україні

Вибори в Верховну Раду України проходять сьогодні, 21 липня. Кожен свідомий громадянин зобов'язаний прийти на вибори і віддати свій голос за того, хто, на його думку, повинен працювати в парламенті. Президент – не виняток. Володимир Зеленський прибув на виборчу дільницю на Оболоні в Києві, де віддав свій голос.

За годину до приїзду Зеленського на місці вже зібралася українська і західна преса, також чергували правоохоронці. Голосувати Президент приїхав о 12:00 разом з дружиною. Станом на 12:17 Зеленські вже проголосували і кинули у скриньки бюлетені.

 

Зеленський проголосував на парламентських виборах – всі подробиці (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Журналісти пожартували: "Чому не показали бюлетень?". На що Президент відповів: "Ви самі знаєте". Мається на увазі ситуація, коли Володимира Олександровича оштрафували на минулих виборах саме за те, що він показав бюлетень.

Після голосування відбулася позапланова "прес-конференція" з журналістами. Представники ЗМІ по черзі почали ставити питання Президенту.

"Яких результатів очікуєте?", — пролунало запитання із залу.

"Голосує народ, йому вибирати. Я ж сподіваюся на позитивний результат тієї партії, до якої я дуже добре ставлюся", — відповів Зеленський.

"Коли прем'єр-міністр з'явиться в Україні?", — запитали журналісти.

"Я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не мала відношення до влади, не була ні спікером, ні депутатом. Зараз вже веду переговори", — відповідає Президент.

О 12:20 на прохання журналістів Президент позував на камери, паралельно спілкувався з людьми. Через кілька хвилин Зеленський почав залишати виборчу дільницю і прямувати до виходу. Журналісти біжать за ним і паралельно ставлять питання. Володимир Зеленський культурно і ввічливо посміхається і відповідає на деякі з них по дорозі до автомобіля.

В 12:30 Президенту вдалося підійти до авто. Його охорона контролює ситуацію і не допускає людей.

Зеленський проголосував на парламентських виборах – всі подробиці (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що раніше на сайті ЦВК з'явилися перші дані щодо явки виборців в декількох областях. О 12:00 інформація надійшла по 11 округах зі 199.

Раніше повідомлялося, що поліція отримала майже 400 повідомлень, пов'язаних з виборами.

Вибори в Раду: як проходить голосування Порошенко проголосував на виборах до парламенту
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