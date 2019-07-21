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Ну кто знает: Вакарчук в мокрой рубашке устроил проверку на избирательном участке (видео)

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 20:21
Ну кто знает: Вакарчук в мокрой рубашке устроил проверку на избирательном участке (видео)
Святослав Вакарчук в день выборов в Раду пришел на участок с проверкой (Фото: РБК-Украина)

В день парламентских выборов Вакарчук проинспектировал участок

Святослав Вакарчук в день выборов в Верховную Раду 21 июля пришел на избирательный участок в Киеве, чтобы проверить ход голосования и нет ли нарушений. Лидер партии "Голос" после того, как сделал свой выбор ранее днем, воспользовался правом на "инспекцию" одного из столичных ИУ в Голосеевском районе. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Движения "Честно".

Решительность музыканта, политика и общественного деятеля не остановил дождь - рокер пришел на участок в мокрой рубашке. 

Вакарчука сопровождал кандидат в нардепы Тарас Козак.

Фронтмен "Океан Ельзи" рассказал, почему решил проверить на участке, как проходит голосование.

"В первую очередь я имею на это право, и все кандидаты по спискам партии "Голос" ходят туда. Я пошел к тому, который недалеко от штаба. Тем более это мой округ..." - сказал он на пороге и перед входом в помещение попросил не шуметь... однако при появлении Вакарчука внимание избирателей, наблюдателей, членов ОИК и работников СМИ тут же обратилось к нему.

 

 Святослав Вакарчук пришел на избирательный участок в Киеве с проверкой (Фото: скриншот)

Все приветствовали Святослава и радовались "такому везению".

"Ну кто знает, подождем вечера и тогда поймем", - отметил он.

Вакарчук расспросил, как у всех настоение и нет ли каких-либо нарушений. Его заверили, что процесс голосования проходит без проблем и все хорошо.

 Святослав Вакарчук пришел на участок в Киеве с проверкой хода голосования на выборах в Раду 21 июля 2019 (Видео: facebook.com/chesno.movement)

Как сообщалось ранее, Вакарчук около обеда в Киеве проголосовал на парламентских выборах и заявил журналистам что верит в то, что все будет хорошо.

Также мы писали о том, что Юлия Тимошенко в Киеве проголосовала на выборах и прочитала стих Елены Телиги.

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