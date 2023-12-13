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"Вынуждена снять свою кандидатуру". Одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 выбыла из конкурса

Среда 13 декабря 2023 20:33
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"Вынуждена снять свою кандидатуру". Одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 выбыла из конкурса Предендентов на участие в Евровидении 2024 года стало меньше (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Одна из участниц лонглиста Нацотбора на Евровидении 2024 сняла свою кандидатуру и не будет бороться за джокер-место в финале.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Суспільного".

Кто выбыл из конкурса и почему

13 декабря "Суспільне" официально опубликовали песни участников, которые будут соревноваться за 11 место в финале Отбора. В этом списке не было Юлії Белей

"Отметим, что Julia Belei, одна из участниц лонглиста Национального отбора на Евровидение-2024, сняла свою кандидатуру с голосования за 11-го участника финала из-за личных обстоятельств, которые делают невозможным ее дальнейшее участие в отборе", - заявили на "Суспільному".

Julia Belei тоже не поделилась деталями. В своем блоге она сообщила, что ее конкурсный трек слушатели все-таки услышат в 2024 году.

&quot;Вынуждена снять свою кандидатуру&quot;. Одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 выбыла из конкурса&quot;Вынуждена снять свою кандидатуру&quot;. Одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 выбыла из конкурсаJulia Belei больше не борется за джокер-место в финале нацотбора на Евровидение 2024 (фото: Telegram/Музвар)

Добавим, что Julia Belei родом из Львова. Свою карьеру она начала в 2010 году как участница девичьей группы Mirami, она стала популярной после выхода песни "Сексуальная". Сейчас Юлия за границей дает благотворительные концерты и участвует в проектах, посвященных Украине.

Напомним, что на днях у "Дія" начнется голосование за "джокера". Украинцы смогут проголосовать за своего фаворита.

Кто вышел в финал нацотбора

Ранее мы уже сообщали о том, что в десятку финалистов нацотбора вошли:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • DREVO
  • INGRET
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • SKYLERR
  • YAGODY
  • ЯКТАК
  • Ziferblat

&quot;Вынуждена снять свою кандидатуру&quot;. Одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 выбыла из конкурсаСписок финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Раньше мы писали о том, кто стал победителем на Детском Евровидении.

Читайте также о том, что Alyona Alyona "всколыхнула" заявлением о Евровидении 2024 года.

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