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"Змушена зняти свою кандидатуру". Одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсу

Середа 13 грудня 2023 20:33
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"Змушена зняти свою кандидатуру". Одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсу Предендентів на участь у Євробаченні 2024 поменшало (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Одна з учасниць лонглиста Нацвідбору на Євробачення 2024 зняла свою кандидатуру і не змагатиметься за джокер-місце у фіналі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Суспільного".

Хто вибув із конкурсу і чому

13 грудня Суспільне офіційно опублікували пісні учасників, які змагатимуться за 11-те місце у фіналі Відбору. У цьому списку не було Юлії Белей.

"Зазначимо, що Julia Belei, одна з учасниць лонглиста Національного відбору на Євробачення-2024, зняла свою кандидатуру з голосування за 11-го учасника фіналу через особисті обставини, які унеможливлюють її подальшу участь у відборі", - заявили на "Суспільному".

Julia Belei також не поділилась деталями. У своєму блозі вона повідомила, що її конкурсний трек слухачі все ж таки почують у 2024 році.

&quot;Змушена зняти свою кандидатуру&quot;. Одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсу&quot;Змушена зняти свою кандидатуру&quot;. Одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсуJulia Belei більше не змагається за джокер-місце у фіналі нацвідбору на Євробачення 2024 (фото: Telegram/Музвар)

Додамо, що Julia Belei родом зі Львова. Свою кар'єру вона розпочала у 2010 році як учасниця дівочого гурту Mirami, він став популярним після виходу пісні "Сексуальна". Зараз Юлія за кордоном дає благодійні концерти та бере участь у проєктах, присвячених Україні.

Нагадаємо, що днями у "Дії" розпочнеться голосування за "джокера". Українці зможуть проголосувати за свого фаворита.

Хто вийшов у фінал нацвідбору

Раніше ми уже повідомляли про те, що у десятку фіналістів нацвідбору увійшли:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • DREVO
  • INGRET
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • SKYLERR
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

&quot;Змушена зняти свою кандидатуру&quot;. Одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсуСписок фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024 (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Раніше ми писали про те, хто став переможцем на Дитячому Євробаченні.

Читайте також про те, що Alyona Alyona "сколихнула" заявою про Євробачення 2024.

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