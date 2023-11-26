Детское Евровидение 2023: кто стал победителем и какое место завоевала украинка
Сегодня, 26 ноября, в Ницце, Франция, состоялось Детское Евровидение 2023. Победительницей песенного конкурса второй год подряд стала представительница Франции, девятилетняя Зои Клозюр (Zoé clauzure). Она исполнила песню "Cœur".
Как прошел финал
Молодое дарование из Франции от зрителей и профессионального жюри получило в сумме 228 баллов. Таким образом, девочка заняла первое место.
Победительница Детского Евровидения 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)
На втором и третьем месте оказались Сандра Валеро из Испании (201 балл) и группа Yan Girls из Армении (180 баллов) соответственно.
Отметим, что в прошлом году Франция также одержала победу на Детском Евровидении 2022, состоявшемся в Ереване, Армения.
Какое место заняла Украина
Девятилетняя Анастасия Димид из села Гошев Ивано-Франковской области, за свой номер с песней "Квітка" заработала 128 баллов - 83 от зрителей и 45 от жюри.
В результате она оказалась на пятом месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто стал победительницей конкурса Мисс Вселенная 2023.
Также мы писали, что известный ведущий вступил в ряды ВСУ.