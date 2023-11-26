Детское Евровидение 2023: кто стал победителем и какое место завоевала украинка

Сегодня, 26 ноября, в Ницце, Франция, состоялось Детское Евровидение 2023. Победительницей песенного конкурса второй год подряд стала представительница Франции, девятилетняя Зои Клозюр (Zoé clauzure). Она исполнила песню "Cœur".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на С успільне .

Как прошел финал

Молодое дарование из Франции от зрителей и профессионального жюри получило в сумме 228 баллов. Таким образом, девочка заняла первое место.

Победительница Детского Евровидения 2023 (фото: instagram.com/junioreurovisionofficial)

На втором и третьем месте оказались Сандра Валеро из Испании (201 балл) и группа Yan Girls из Армении (180 баллов) соответственно.

Отметим, что в прошлом году Франция также одержала победу на Детском Евровидении 2022, состоявшемся в Ереване, Армения.

Какое место заняла Украина

Девятилетняя Анастасия Димид из села Гошев Ивано-Франковской области, за свой номер с песней "Квітка" заработала 128 баллов - 83 от зрителей и 45 от жюри.

В результате она оказалась на пятом месте.