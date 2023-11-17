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Стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года. Кто представит Украину?

Украина, Пятница 17 ноября 2023 10:35
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Стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года. Кто представит Украину? Объявлен список участников Нацотбора 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Раскрыты имена певцов, которые примут участие в Национальном отборе на Евровидение 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канал "Євробачення Україна.

Кто вошел в список

Десятка исполнителей представлена следующими именами:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • DREVO
  • INGRET
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • SKYLERR
  • YAGODY
  • ЯКТАК
  • Ziferblat

Организаторы также сообщили, что украинцы смогут выбрать 11 финалиста среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов.

Стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года. Кто представит Украину?

Список финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

Когда определят победителя

Финал Нацотбора традиционно состоится в феврале 2024 в формате телеконцерта.

Победителя Нацотбора, как и в предыдущие годы, определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Состав звездного жюри финала украинцы также выберут путем онлайн-голосования.

Ранее мы рассказывали о самых популярных песнях участников Нацотбора 2024.

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Еще одна из участниц конкурса alyona alyona удивила заявлением о своем участии в конкурсе. Она убеждена, что тандем из Jerry Heil никого не оставит безразличным.

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