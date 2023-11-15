Alyona Alyona "всколыхнула" заявлением о Евровидении 2024

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала, что примет участие в Нацотборе на Евровидение 2024 вместе с Jerry Heil. Звезда призналась, что их тандем будет сильным и "всколыхнет" всех.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова звезды в интервью Маше Ефросининой на YouTube .

Какие планы

По словам звезды, уже в январе 2024 года состоится их большая подготовка к конкурсу. Исполнительница отметила, что их дуэт особенный и сможет поразить всех на Нацотборе.

"Тандем несет свет, добро, хорошую энергию, популяризацию украинского контента с миксом всенародного, потому что я читаю рэп, который звучит по-своему. Благодаря этому я в Европе имею какую-то популярность и славу", - объяснила исполнительница.

Alyona Alyona добавила, что часто фанаты просят, чтобы она из Jerry Hei выпустила еще один хит.

"Наши люди очень соскучились за нами за год, все просили, мы так и не поездили в тур вместе. Просто некогда. Эта попытка будет вдвое сильнее и мощнее первой, хочется всколыхнуть. Есть большое желание", - сказала звезда.

Почему Alyona Alyona раньше не хотела идти на конкурс

Часто коллеги призывали исполнительницу попробовать свои силы в конкурсе. Однако она всегда отказывалась, ведь считала, что еще не готова. Но теперь она заявляет, что "взросла".

"Просто идти со своим рэпом - ну как-то не так. Но Kalush Orchestra показали, что можно идти с рэпом и он может быть крутым", - подытожила артистка.

Alyona Alyona и Jerry Heil примут участие в Нацотборе на Евровидение 2024 (скриншот)

Когда финал Нацотбора на Евровидение 2024

Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя изберут по результатам голосования жюри и зрителей.