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Укрепляет зубы и защищает от болезней: какие продукты содержат минерал, "несущий свет"

Пятница 16 августа 2024 16:23
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Укрепляет зубы и защищает от болезней: какие продукты содержат минерал, "несущий свет" Какие продукты содержат фосфор и чем он полезен (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В организме практически все процессы жизнедеятельности соединены с фосфором. Дефицит такого микроэлемента приводит к проблемам со здоровьем. К счастью, его можно извлечь из полезных продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Воздействие фосфора на организм

Сбалансированное питание - основа покрытия дефицитов.

Фосфор в переводе с греческого - "несущий свет". Около 85%, концентрируется в костях, обеспечивая им крепкость и стабильность, 15% - по всему организму.

В общем, фосфор задействован в следующих процессах:

  • образование ДНК и РНК
  • производство энергии
  • рост костей, клеток
  • поддержание кислотно-щелочного баланса

Воздействие фосфора на организм:

  • способствует нормализации энергетического обмена
  • необходим для обмена жиров и синтеза ферментов
  • участвует в образовании и разложении углеводов
  • стабилизирует кислотно-щелочной баланс
  • укрепляет зубы и кости
  • снижает болевые ощущения при разных формах артрита
  • участвует в росте организма, клеточном делении
  • улучшает усвоение глюкозы
  • участвует в кодировании генетической информации, мышечном сокращении, передаче нервных импульсов.

Норм фосфора в день

Дети и подростки

Детям от 1 до 13 лет необходимо употреблять от 450 до 500 мг микроэлемента в день. Потребности подростков в веществе увеличиваются до 1250 мг.

Взрослые

У взрослых людей потребность зависит от возраста, пола, образа жизни. Для мужчин и женщин в возрастной категории от 19 до 50 лет рекомендованная норма потребления - не менее 700 мг/сут.

Пожилые люди

У пожилых людей меняется метаболизм и поглощение фосфора, поэтому их потребности выше, чем у младших возрастов.

Рекомендуемая норма - около 600-800 мг в день. При этом
важно учитывать возможные заболевания, способные влиять на обмен веществ и абсорбцию микроэлемента.

Симптомы дефицита

К основным симптомам дефицита нутрициолог отнесла:

  • утомляемость и слабость
  • ﻿ослабление костной ткани
  • колебания веса
  • ﻿стильность к простудам
  • болезненные ощущения в мышцах
  • отсутствие аппетита
  • нарушение ЦНС
  • нарушений сна

К последствиям дефицита относится ослабление иммунитета. Длительный недостаток микроэлемента снижает его эффективность, делая организм более уязвимым к инфекциям.

Также возникает нарушение метаболизма. Недостаток фосфора приводит к сбоям в работе пищеварительной системы, снижению эффективности обмена веществ.

Продукты, богатые фосфором

Морепродукты и рыба содержат фосфор, усваиваемый на 99%, тогда как жидкости и фрукты имеют меньшую усвояемость - 10%. Из растительных источников микроэлемент усваивается хуже из-за наличия фитиновых соединений, затрудняющих его высвобождение.

Основные источники фосфора - животные продукты: сыр, сыр, рыба, яичный желток, мясо.

Самые богатые фосфором крупы - овсяная, перловая, пшеничная, ячневая и кукурузная. Основная концентрация микроэлемента - в семенной оболочке зерен, поэтому для максимальной пользы лучше использовать необработанные крупы.

Печень - лидер среди субпродуктов за закрытием потребности организма в фосфоре. Почки, сердце и язык тоже не отстают, обогащая рацион питания необходимыми питательными веществами.

Содержимое фосфора в продуктах мг на 100 г:

  • семена тыквы - 1200
  • тунец - 250
  • фасоль - 200
  • говядина - 230
  • кефир - 180
  • грецкий орех - 560
  • кунжут - 630
  • яйца - 200
  • курица - 190
  • чечевица - 300
  • шпинат - 200
  • сыр - 200
  • лосось - 240
  • говяжья печень - 400
  • какао-порошок - 630
  • селедка - 300
  • фундук - 290
  • свинина - 250

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