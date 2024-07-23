Нужно ли делать перерыв в приеме витамина D летом и в каких продуктах его больше всего

Витамин D - это важный нутриент, который преимущественно производится в организме под действием солнечного света. Многие принимают его в виде добавок. Следует знать, нужно ли делать перерыв в приеме летом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему витамин D важен для организма и в каких продуктах его больше всего.

Роль витамина D в организме

Витамин D действует как гормон. Он помогает формировать и поддерживать крепкость костей, регулирует нормальный уровень кальция и фосфора в крови и улучшает усвоение кальция.

Также соединение помогает поддерживать здоровую иммунную систему и контролировать рост клеток.

Однако есть случаи, когда витамин D может даже навредить организму человека.

Следует признать, что большинство людей употребляют витамин без предварительной сдачи анализов и избегая консультации с врачом-эндокринологом (ибо именно этот специалист наиболее компетентен в вопросе назначения витамина). Поэтому чаще всего вредные эффекты витамина D связаны именно с его передозировкой.

Нужно ли делать перерыв в приеме

По словам кардиолога Натальи Иванюк, витамин D нужно пить круглый год без перерыва.

"Мы, к сожалению, не живем в Майами, Италии или Испании. Человек не загорает ежедневно, чтобы под действием ультрафиолетового излучения производился наш витамин D и не потребляем его с продуктами достаточного количества", - рассказала врач.

Если вы принимали 9 месяцев витамин D и летом решили сделать перерыв, то конечно уровень вашего витамина значительно снизится.

Затем потребуются большие дозы для того, чтобы вернуть его в норму. Поэтому не следует делать перерыв в приеме витамина D.

В каких продуктах есть витамин D

Обычно, чтобы здоровый человек получил свою порцию витамина D, достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D.

Включите в свой рацион следующие продукты питания:

жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось

молочные продукты - сливочное масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко

говяжья печень

яичные желтки

Однако есть люди, которым этого может быть недостаточно, в частности: