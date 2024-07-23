Нужно ли делать перерыв в приеме витамина D летом и в каких продуктах его больше всего
Витамин D - это важный нутриент, который преимущественно производится в организме под действием солнечного света. Многие принимают его в виде добавок. Следует знать, нужно ли делать перерыв в приеме летом.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему витамин D важен для организма и в каких продуктах его больше всего.
Роль витамина D в организме
Витамин D действует как гормон. Он помогает формировать и поддерживать крепкость костей, регулирует нормальный уровень кальция и фосфора в крови и улучшает усвоение кальция.
Также соединение помогает поддерживать здоровую иммунную систему и контролировать рост клеток.
Однако есть случаи, когда витамин D может даже навредить организму человека.
Следует признать, что большинство людей употребляют витамин без предварительной сдачи анализов и избегая консультации с врачом-эндокринологом (ибо именно этот специалист наиболее компетентен в вопросе назначения витамина). Поэтому чаще всего вредные эффекты витамина D связаны именно с его передозировкой.
Нужно ли делать перерыв в приеме
По словам кардиолога Натальи Иванюк, витамин D нужно пить круглый год без перерыва.
"Мы, к сожалению, не живем в Майами, Италии или Испании. Человек не загорает ежедневно, чтобы под действием ультрафиолетового излучения производился наш витамин D и не потребляем его с продуктами достаточного количества", - рассказала врач.
Если вы принимали 9 месяцев витамин D и летом решили сделать перерыв, то конечно уровень вашего витамина значительно снизится.
Затем потребуются большие дозы для того, чтобы вернуть его в норму. Поэтому не следует делать перерыв в приеме витамина D.
В каких продуктах есть витамин D
Обычно, чтобы здоровый человек получил свою порцию витамина D, достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D.
Включите в свой рацион следующие продукты питания:
- жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось
- молочные продукты - сливочное масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко
- говяжья печень
- яичные желтки
Однако есть люди, которым этого может быть недостаточно, в частности:
- младенцы
- люди постарше, особенно если они не выходят из дома
- люди с ожирением (высокий индекс массы тела)
- люди с несбалансированным питанием, например, веганы
- люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк, сайт медицинского сообщества "Бережи себе" и Центр общественного здоровья.
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