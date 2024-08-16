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Зміцнює зуби та захищає від хвороб: які продукти містять мінерал, який "несе світло"

П'ятниця 16 серпня 2024 16:23
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Зміцнює зуби та захищає від хвороб: які продукти містять мінерал, який "несе світло" Які продукти містять фосфор та чим він корисний (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В організмі майже всі процеси життєдіяльності пов’язані з фосфором. Дефіцит такого мікроелемента призводить до проблем зі здоров'ям. На щастя, його можна отримати з корисних продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Вплив фосфору на організм

Збалансоване харчування - основа покриття дефіцитів.

Фосфор в перекладі з грецької - що "несе світло". Близько 85%, концентрується в кістках, забезпечуючи їм міцність і стабільність, 15% - по всьому організму.

Загалом, фосфор задіяний в таких процесах:

  • утворення ДНК і РНК
  • виробництво енергії
  • ріст кісток, клітин
  • підтримання кислотно-лужного балансу

Вплив фосфору на організм:

  • сприяє нормалізації енергетичного обміну
  • необхідний для обміну жирів і синтезу ферментів
  • бере участь в утворенні та розкладанні вуглеводів
  • стабілізує кислотно-лужний баланс
  • зміцнює зуби та кістки
  • знижує больові відчуття при різних формах артриту
  • бере участь у зростанні організму, клітинному поділі
  • покращує засвоєння глюкози
  • бере участь у кодуванні генетичної інформації, м’язовому скороченні, передачі нервових імпульсів

Норм фосфору в день

Діти та підлітки

Дітям від 1 до 13 років необхідно споживати від 450 до 500 мг мікроелемента на день. Потреби підлітків у речовині збільшуються до 1250 мг.

Дорослі

У дорослих людей потреба залежить від віку, статі, способу життя. Для чоловіків і жінок у віковій категорії від 19 до 50 років рекомендована норма споживання - не менше 700 мг на добу.

Люди похилого віку

У літніх людей змінюється метаболізм і поглинання фосфору, тому їхні потреби вищі, ніж у молодших вікових груп.

Рекомендована норма - близько 600-800 мг на день. При цьому
важливо враховувати можливі захворювання, які здатні впливати на обмін речовин і абсорбцію мікроелемента.

Симптоми дефіциту

До основних симптомів дефіциту нутриціолог віднесла:

  • стомлюваність та слабкість
  • ﻿ослаблення кісткової тканини
  • коливання ваги
  • ﻿стильність до застуд
  • хворобливі відчуття в мʼязах
  • відсутність апетиту
  • порушення ЦНС
  • порушень сну

До наслідків дефіциту відноситься ослаблення імунітету. Тривала нестача мікроелемента знижує його ефективність, роблячи організм більш вразливим до інфекцій.

Також виникає порушення метаболізму. Нестача фосфору призводить до збоїв у роботі травної системи, зниження ефективності обміну речовин.

Продукти, які багаті на фосфор

Морепродукти і риба містять фосфор, засвоюваний на 99%, тоді як рідини і фрукти мають меншу засвоюваність - 10%. З рослинних джерел мікроелемент засвоюється гірше через наявність фітинових сполук, які ускладнюють його вивільнення.

Основні джерела фосфору - тваринні продукти: сир, сир, риба, яєчний жовток, мʼясо.

Найбагатіші на фосфор крупи - вівсяна, перлова, пшенична, ячна та кукурудзяна. Основна концентрація мікроелемента - в насіннєвій оболонці зерен, тому для максимальної користі краще використовувати необроблені крупи.

Печінка - лідер серед субпродуктів за закриттям потреби організму у фосфорі. Нирки, серце і язик також не відстають, збагачуючи раціон харчування необхідними поживними речовинами.

Вміст фосфору у продуктах мг на 100 г:

  • насіння гарбуза - 1200
  • тунець - 250
  • квасоля - 200
  • яловичина - 230
  • кефір - 180
  • волоський горіх - 560
  • кунжут - 630
  • яйця - 200
  • курка - 190
  • сочевиця - 300
  • шпинат - 200
  • сир - 200
  • лосось - 240
  • яловича печінка - 400
  • какао-порошок - 630
  • оселедець - 300
  • фундук - 290
  • свинина - 250

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