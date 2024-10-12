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4 вида приседаний для получения сильных и красивых ног

Суббота 12 октября 2024 16:56
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4 вида приседаний для получения сильных и красивых ног 4 вида приседаний для упругих ягодиц (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Приседания являются основополагающим движением, необходимым для развития силы нижней части тела. Такое упражнение следует выполнять правильно для привлечения всех мышц.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat Ths, Not That!

Преимущества приседания

Приседание с собственным весом в первую очередь направлено на квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.

Преимущества приседаний для всего тела:

  • укрепляет ключевые мышцы, необходимые для мощности, скорости и общей работы нижней части тела
  • приседания улучшают подвижность бедер, колен и лодыжек, улучшая диапазон движений и гибкость
  • поскольку оборудование не нужно, то приседания с собственным весом можно выполнять где угодно, что делает их универсальными для домашних тренировок
  • приседания способствуют лучшей осанке

Часто во время такого движения люди допускают следующие ошибки:

  • округление спины: держите грудь поднятой и задействуйте пресс, чтобы избежать падения вперед
  • сосредоточьтесь на том, чтобы выровнять колени с пальцами ног, привлекая наружные ягодичные мышцы
  • подъем пяток от земли: удерживайте свой вес на пятках, прижимая их к полу во время движения

Вариации упражнения

Приседания с гантелями

Держите гантели в каждой руке или одну гантель на высоте груди, чтобы добавить сопротивление, увеличив интенсивность и привлечение мышц.

4 вида приседаний для получения сильных и красивых ногПриседания с гантелями (фото: eatthis.com)

Приседания со штангой

Разместите штангу на верхней части спины и плечах, чтобы добавить значительное сопротивление. Это будет способствовать большему развитию силы ног и мышцы.

4 вида приседаний для получения сильных и красивых ногПриседания со штангой (фото: eatthis.com)

Сплит-приседания

Этот вариант изолирует каждую ногу, улучшая равновесие и одностороннюю силу.

Сделайте одной ногой шаг назад в положение выпада. Приседайте, держа туловище вертикально.

4 вида приседаний для получения сильных и красивых ногСплит-приседания (фото: eatthis.com)

Приседания с прыжком

Выполните приседания и отталкиваясь выпрыгните из положения.

Мягко приземлитесь и сделайте следующее приседание.

Упражнение выполните с интервалом в 30 секунд с 30-секундным перерывом между подходами. В общем стремитесь к 4-6 подходам.

4 вида приседаний для получения сильных и красивых ногПриседания с прыжком (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали, какие упражнения помогут быстро накачать ягодицы.

Читайте также, как сделать идеальную планку для похудения и прочности мышц.

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