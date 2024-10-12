4 вида приседаний для получения сильных и красивых ног
Приседания являются основополагающим движением, необходимым для развития силы нижней части тела. Такое упражнение следует выполнять правильно для привлечения всех мышц.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat Ths, Not That!
Преимущества приседания
Приседание с собственным весом в первую очередь направлено на квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.
Преимущества приседаний для всего тела:
- укрепляет ключевые мышцы, необходимые для мощности, скорости и общей работы нижней части тела
- приседания улучшают подвижность бедер, колен и лодыжек, улучшая диапазон движений и гибкость
- поскольку оборудование не нужно, то приседания с собственным весом можно выполнять где угодно, что делает их универсальными для домашних тренировок
- приседания способствуют лучшей осанке
Часто во время такого движения люди допускают следующие ошибки:
- округление спины: держите грудь поднятой и задействуйте пресс, чтобы избежать падения вперед
- сосредоточьтесь на том, чтобы выровнять колени с пальцами ног, привлекая наружные ягодичные мышцы
- подъем пяток от земли: удерживайте свой вес на пятках, прижимая их к полу во время движения
Вариации упражнения
Приседания с гантелями
Держите гантели в каждой руке или одну гантель на высоте груди, чтобы добавить сопротивление, увеличив интенсивность и привлечение мышц.
Приседания с гантелями (фото: eatthis.com)
Приседания со штангой
Разместите штангу на верхней части спины и плечах, чтобы добавить значительное сопротивление. Это будет способствовать большему развитию силы ног и мышцы.
Приседания со штангой (фото: eatthis.com)
Сплит-приседания
Этот вариант изолирует каждую ногу, улучшая равновесие и одностороннюю силу.
Сделайте одной ногой шаг назад в положение выпада. Приседайте, держа туловище вертикально.
Сплит-приседания (фото: eatthis.com)
Приседания с прыжком
Выполните приседания и отталкиваясь выпрыгните из положения.
Мягко приземлитесь и сделайте следующее приседание.
Упражнение выполните с интервалом в 30 секунд с 30-секундным перерывом между подходами. В общем стремитесь к 4-6 подходам.
Приседания с прыжком (фото: eatthis.com)
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