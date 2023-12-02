"Преступления провоцируют сами жертвы". Родители шокированы школьным учебником по основам здоровья (фото)

В сети показали страницы учебника по основам здоровья для восьмого класса. Родители шокированы тем, что их детям приходится учить. Дело в том, что содержание отдельных разделов оправдывает изнасилование и обвиняет преступления жертв.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook народного депутата Инны Совсун.

Что возмутило родителей

Недавно в сети было обсуждение того, что следует изменить в учебниках по основам здоровья. В частности, там были приведены цитаты, которые прямо доносили мнение, что женщины могут избежать насилия, если будут "скромно одеваться и краситься":

"Психологи и криминалисты считают, что многие преступления в определенной степени спровоцированы самими жертвами".

"Случается, что девушки ведут себя легкомысленно, флиртуют со случайными знакомыми. Следует научиться не провоцировать преступника и противодействовать сексуальным притязаниям".

"В XIX веке существовали правила этикета для женщин, напоминающих правила безопасности. Девушке нельзя было выходить одной из дома, оставаться наедине с юношей или мужчиной в течение хотя бы нескольких минут. Она должна была одеваться просто, говорить тихо, не смеяться громко. Ее родители тщательно следили за тем, что она читает, с кем знакомится и общается. Современные рекомендации по безопасности не очень отличаются от этих правил, хотя, конечно, и не столь строгие".

Среди прочего можно увидеть такую задачу, которую должны решить дети: "Восьмиклассница Алина собиралась пойти погулять. Она сделала себе яркий макияж, надела короткую юбку, мамины туфли на высоком каблуке и золотую цепочку на шею. Девушке очень хотелось привлекать к себе внимание мальчика, которій ей нравился. Как вы считаете, чье внимание может привлечь такой вид? Чем Алина, возможно, рискует?"

Учебник по основам здоровья для 8 класса (фото: facebook.com/sovsun.inna)

На страницах также представлены иллюстрации с украшениями, короткими юбками, кошельками и т. д. Авторы убеждены, что такие признаки провоцируют преступника на совершение противоправных действий.

Учебник по основам здоровья для 8 класса (фото: facebook.com/sovsun.inna)

Вопросы обвинения жертвы и дискриминации в школьных учебниках поднимались на конференции о внедрении Стратегии гендерного равенства в образовании Украины. После этого МОН поручил Институту модернизации содержания образования провести по этим учебникам повторную экспертизу.

Однако большинство экспертов указали лишь на мелкие замечания и недоработки, но сошлись на одном: раздел написан на должном уровне и вполне может использоваться в образовательном процессе или в разделе отсутствуют дискриминационные и стереотипные положения по какому-либо признаку.

"Я не представляю, какую еще дичь должны написать авторы учебников из "Основ здоровья", чтобы даже ИМЗО наконец признал: это слишком, учебники ужасные, вредные, им не место в школе. Но я боюсь, что здесь дна нет. Так нужен ли нам такой Институт модернизации содержания образования? Это точно о содержаниях и точно о модернизации?" - пишет Инна Совсун.

Как отреагировали родители