"Янукович заплакал": задача о тиране в школьном учебнике поразила украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Оксаны Калужной.

В чем суть загадки о Януковиче

Отмечается, что загадка была в учебнике по экономике за 9 класс. Ребенок учится в школе Сан-Себастьяна.

"Виктор Янукович был богатым тираном. Ему нравились роскошные автомобили: у него было 10 Ferrari и 15 Lamborghini. Однажды он пошел в салон Porsche купить новый автомобиль, но ему сказали, что последний выпуск уже продан. Янукович заплакал. Как бы вы объяснили его реакцию?" Задача - определить, это макроэкономика или микроэкономика", - рассказала Оксана о ребусе для школьников.

Женщина удивилась, почему в Украине детям не задают такие задачи.

"Почему в Украине не составляют такие задачи? Это же воспитывает. И не только о Януковиче. Персонажей - на главных героев задач сотни-тысячи", - резюмировала она.

В школьном учебнике Испании загадали загадку о Януковиче (Скриншот)

Что думают по этому поводу украинцы

В комментариях украинцы отметили, что это "кайф", а некоторые спосили ответ к этой загадке.