"Злочини провокують самі жертви". Батьки шоковані шкільним підручником з основ здоров'я (фото)

У мережі показали сторінки підручника з основ здоров'я для восьмого класу. Батьки шоковані тим, що їхнім дітям доводиться вчити. Річ у тому, що зміст окремих розділів виправдовує зґвалтування та звинувачує в злочинах жертв.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook народної депутатки Інни Совсун.

Що обурило батьків

Нещодавно в мережі було обговорення того, що варто змінити в підручниках з основ здоров'я. Зокрема, там були наведені цитати, які прямо доносили думку, що жінки можуть уникнути насилля, якщо будуть "скромно одягатися та фарбуватися":

"Психологи і криміналісти вважають, що багато злочинів певною мірою спровоковані самими жертвами".

"Трапляється, що дівчата поводяться легковажно, фліртують з випадковими знайомими. Варто навчитися не провокувати злочинця та протидіяти сексуальним домаганням".

"У XIX ст. існували правила етикету для жінок, які нагадують правила безпеки. Дівчині не можна було виходити одній із дому, залишатися наодинці із юнаком чи чоловіком протягом хоча б кількох хвилин. Вона мала вдягатися просто, говорити тихо, не сміятися голосно. Її батьки ретельно стежили за тим, що вона читає, з ким знайомиться і спілкується. Сучасні рекомендації щодо безпеки не дуже відрізняються від цих правил, хоч, звісно, і не такі суворі".

Серед іншого можна побачити таку задачу, яку повинні розв'язати діти: "Восьмикласниця Аліна збиралася піти погуляти. Вона зробила собі яскравий макіяж, одягла коротку спідницю, мамині туфлі на високих підборах і золотий ланцюжок на шию. Дівчині дуже хотілося привертати до себе увагу хлопчика, який їй подобався. Як ви вважаєте, чию увагу може привернути такий вигляд? Чим Аліна, можливо, ризикує?"

Підручник з основ здоров'я для 8 класу (фото: facebook.com/sovsun.inna)

На сторінках також зображено ілюстрації з прикрасами, короткими спідницями, гаманцями тощо. Автори переконані, що такі ознаки провокують злочинця на скоєння протиправних дій.

Підручник з основ здоров'я для 8 класу (фото: facebook.com/sovsun.inna)

Питання звинувачення жертви та дискримінації в шкільних підручниках порушували на конференції про впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті України. Після цього МОН доручив Інституту модернізації змісту освіти провести по цих підручниках повторну експертизу.

Проте більшість експертів вказали лише на дрібні зауваження та недопрацювання, але зійшлися на одному: розділ написано на належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі, або в розділі відсутні дискримінаційні та стереотипні положення за будь-якою ознакою.

"Я не уявляю, яку ще дичину мають написати автори підручників з "Основ здоров'я", щоб навіть ІМЗО нарешті визнав: це занадто, підручники жахливі, шкідливі, їм не місце у школі. Але я боюся, що тут дна немає. То чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти? Це точно про змісти й точно про модернізацію?" - пише Інна Совсун.

Як відреагували батьки