Зимние каникулы 2023-2024: как будут отдыхать дети в школах Украины

Уже совсем скоро в Украине стартует сезон рождественских и новогодних праздников, а значит, и отдыха для всех учащихся. Зимние каникулы с нетерпением ждут как школьники, так и студенты.

При подготовке материала были использованы следующие источники: рекомендации МОН об организации 2023/2024 учебного года в общеобразовательных учреждениях, КГГА, Харьковская ОВА, Tvoemisto.tv, Днепровская панорама, Мукачевский городской совет в Facebook, Департамент образования и науки Полтавской ОВА, "Суспільне", Департамент образования Житомира в Telegram.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в школах Украины будут зимние каникулы.

Кто и как утверждает даты каникул

В настоящее время на фоне полномасштабного вторжения в РФ реальные даты и продолжительность каникул для школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.

В целом, в военное время сроки каникул могут зависеть от:

ситуации с безопасностью

температурного режима

ситуации со светом (электроэнергией)

Кроме того, в этом году некоторые ученики не отдыхали осенью, поэтому у них будут более длинные каникулы зимой.

В среднем этой зимой школьники будут отдыхать около двух недель. В отдельных случаях - до месяца.

Ориентировочный график отдыха

Согласно данным Министерства образования и науки, текущий учебный год будет несколько длиннее обычного. Он должен продлиться с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

При этом ориентировочный график каникул выглядит следующим образом:

зимние каникулы - с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года , или с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года

- , или с весенние каникулы - 25-31 марта 2024 года

летние каникулы - со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года

Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая в следующем году. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Когда дети не будут ходить в школу

В Киеве зимние каникулы продлятся с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Кроме того, у учеников первых классов будут еще дополнительные недельные каникулы - с 19 по 25 февраля 2024 года.

В то же время, Киевская область будет определять продолжительность каникул индивидуально.

В Харьковской области зимние каникулы запланированы ориентировочно с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Во Львове, по словам руководителя управления образования ЛГС Андрея Закалюка, каждая школа самостоятельно определяет дату и количество дней, когда учащиеся будут отдыхать зимой. Ориентировочные даты - с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В Днепре зимние каникулы должны начаться 23 декабря 2023 года и продолжаться до 7 января 2024 года. В то же время, даты отдыха могут быть изменены, если этого потребует безопасность или энергетическая ситуация.

В Полтаве ориентировочные даты отдыха учащихся зимой - с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В Мукачево каникулы для учеников запланированы на период с 23 декабря 2023 года по 21 января 2024 года (будут длиться 30 календарных дней).

В лицеях и гимназиях Ивано-Франковской общины зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года и продлятся до 26 января 2024 года. Зато у некоторых может не быть весенних каникул.

В Житомирской ОТГ ориентировочные даты зимнего отдыха - с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.