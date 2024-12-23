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Звезды ТВ признались, какое детское новогоднее желание им больше всего запомнилось

Понедельник 23 декабря 2024 20:30
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Звезды ТВ признались, какое детское новогоднее желание им больше всего запомнилось Игорь Портянко и Юлия Зорий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Каждый из нас хранит в сердце особые воспоминания о тех временах, когда загадывали желания под мерцание праздничных огоньков.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) актеры проектов канала ICTV2 и телеведущие рассказали, какие новогодние мечты их детства были самыми трогательными и незабываемыми.

Какое детское новогоднее желание больше всего запомнилось

Игорь Портянко, звезда "Дільничного з ДВРЗ"

Как-то в детстве попросил у Дедушки Мороза... лошадь! Родители объяснили мне, что Дед Мороз не приносит в подарок живых существ. Кажется, тогда мама и папа подарили мне игрушечного конька...

Звезды ТВ признались, какое детское новогоднее желание им больше всего запомнилось

Игорь Портянко (фото: пресс-служба)

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV

Детские желания - это же всегда о подарках было! Я помню, что за несколько дней перед НГ "инспектировала" все шкафы дома на предмет поиска, что же там мне приготовил Дед Мороз (я же ребенок советских времен тогда был Дед Мороз)!

Звезды ТВ признались, какое детское новогоднее желание им больше всего запомнилось

Оксана Гутцайт (фото: пресс-служба)

Самый неожиданный подарок был от папы, он своими руками сделал мне "булавы" (специальные снаряды для художественной гимнастики). Их было нереально купить, а он собственноручно их сделал для меня. Это было настолько приятно и неожиданно, никогда не забуду.

Ведущие "Ранку у великому місті" Александр Швачка, Юлия Зорий

Александр: Мечта о моем первом ПК в конце 90-х годов. Ну и конечно же моя мечта осуществилась! Родители мне подарили ПК на базе AMD (прим. ред - процессор) на Новый год, ну и я стал счастливым подростком, который уже не ходил в компьютерные клубы.

Звезды ТВ признались, какое детское новогоднее желание им больше всего запомнилось

Александр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Провел себе сеть: у нас этим занимался сосед, который кстати и собирал для меня ПК. И тогда я смог играть в игры по сети, делиться информацией и иметь доступ к сетевым дискам.

Юлия: Когда-то мечтала о 9 тетрисах. Не спрашивайте почему именно 9, а не 10, например, или 5, не помню, но очень хотела именно 9.

Звезды ТВ признались, какое детское новогоднее желание им больше всего запомнилось

Юлий Зорий (фото: пресс-служба)

Ранее звезды украинского ТВ поделились самым забавным воспоминанием о праздновании Нового года.

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