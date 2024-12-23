Как Решетники, Дантес и другие украинские звезды украсили свои елки к Рождеству и Новому году

С приближением Рождества и Нового года многие украинские звезды поделились, как они украсили свои елки. От классических до креативных вариантов - каждый из них создал особую атмосферу праздников, которая заполнила их дома теплом и магией.

Как выглядят новогодние красавицы украинских селебрити - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Григорий и Кристина Решетники

Декор нынешней елки звездной семьи золотисто-красный, что создает атмосферу тепла и праздничного блеска.

Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко поставили елку почти месяц назад. Украшали они ее всей семьей.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова в этом году решила отдать предпочтение классическому варианту елки. Ее новогодняя красавица не украшена игрушками, а лишь изящно обвита гирляндами.

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Владимир и Екатерина Остапчуки

Телеведущий и его жена Екатерина, которая недавно родила Владимиру сына, поделилась, что изначально планировала оформить елку в трендовом стиле с большим бантом. Однако, в конце концов, отказалась от этой идеи, ведь такое украшение выбрали уже "почти все".

Елка Владимира Остапчука (скриншот)

В конечном итоге Екатерина остановилась на золотисто-красной палитре, выбрав для елки изящные цветы и бабочки, которые добавили праздничному дереву особого шарма.

Таня Парфильева

Новогодняя елка инфлюенсера и бизнесвумен Тани Парфильевой поражает своими размерами - она достигает почти трех метров в высоту. Украшено дерево красно-золотистыми игрушками.

Таня Парфильева с сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Возлюбленная Владимира Дантеса, предпринимательница Даша Кацурина, вместе с детьми Александрой и Иваном создала праздничный декор для новогодней елки. Среди ее украшений можно увидеть грибы и шары.

Елка Владимира Дантеса и Даши Кацуриной (скриншот)

Сергей Танчинец

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и его возлюбленная, пиарщица Юлиана Корецкая, подошли к декору елки креативно. На дереве, вместо привычных игрушек, размещены совместные фотографии пары.

Елка Сергея Танчинца (скриншот)

Наталья Могилевская

В доме певицы красуется большая пушистая живая елка, которая наполнила ее дом ароматом хвои и создала настоящую атмосферу праздника.