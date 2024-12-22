Звезды украинского ТВ поделились самым забавным воспоминанием о праздновании Нового года

Новый год - это время, когда воспоминания о праздничных приключениях остаются с нами на всю жизнь.

Самое забавное воспоминание звезд о праздновании Нового года

Юрий Дяк, звезда сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"

Как-то на Новый год отправился в теплую страну - Объединенные Арабские Эмираты. Все было замечательно, понравилось, но это было перед войной, и чувствовалась какая-то тревожность. Самолетом домой мысли были не очень оптимистичными. А в Эмираты, с собой в пакете, я привез веточку елки: частичку одного континента на другой. Поставил ее там в бутылку с водой, чтобы быстро не осыпалась.

Юрий Дяк (фото: пресс-служба)

Несколько лет назад, именно 31 декабря я перевез вещи в свою квартиру. Это был замечательный праздник, потому что я встречал Новый год на полу собственного жилья, с оливье в лоточке из кулинарии и шампанским, и чокался с окнами. Тот Новый год мне запомнится на всю жизнь.

Игорь Портянко, звезда "Собрания ОСМД"

Был у меня такой Новый год, неожиданный и забавный. История случилась несколько десятков лет назад, я еще был холост. Друзья пригласили меня к себе в Гостомель, но у меня были дела, и я отказался. Но потом понял, что успеваю к ним на праздник, и не предупредив их, отправился в путь. Очень хотел сделать сюрприз...

Выехал за несколько часов до праздника, но вышел не там, где надо было, бродил по полям и лесам пару часов. Посмотрел на часы - там уже 12 ночи! Я сел под елку, открыл бутылку шампанского, немного выпил...

А что было делать, ведь Новый год застал меня среди леса в дороге! Еще кружил пару часов, вышел на пост ГАИ, оттуда позвонил друзьям - это как раз происходило во времена, когда мобилки только приходили в нашу жизнь и были не у всех. Но друзья пришли и забрали меня... Однако то новогоднее приключение мне запомнилось.

Игорь Портянко (фото: пресс-служба)

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV

Когда я была беременна дочкой на последних месяцах - мы поехали к друзьям в гости. Мы с мужем заблудились и шли по сугробам, в снегу, с огромным животом. Вот это воспоминания (смеется)! Думала, рожу прямо по дороге, потом долго отогревались горячим чаем.

Оксана Гутцайт (фото: пресс-служба)

Ведущие "Утра в большом городе" Александр Швачка, Григорий Герман, Юлия Зорий

Александр: Конечно, это школьные годы, когда мы с друзьями встречали Новый год в маскарадных костюмах с различными интерактивными программами. Когда были постарше, то устраивали "пати на хате" у кого-то из товарищей. Это было очень весело.

Григорий: Как бы это странно и парадоксально не звучало, но одно из самых ярких воспоминаний о новогодней ночи, это воспоминание о ночи с 2022 на 2023 год, когда мы у знакомых, в Киеве проводили новогоднюю ночь. Тогда у всех была безумная тревога, она длилась всю ночь. Мы тогда всех женщин и детей спрятали в самое безопасное место в квартире, а сами, мужской компанией наблюдали как наши герои из ПВО сбивают эти шахеты, что тогда на Киев налетали, казалось, нереальными волнами. И конечно, что со всем Киевом кричали и слава ПВО, и Слава Украине и героям слава и Путин ху*ло.

Это из разряда, никогда не повторяйте в реальной жизни, всегда во время угроз прячьтесь в безопасные места. Но тогда это была новогодняя ночь, вот мы такую хе*ню и втнули, но это было ярко.

Григорий Герман (фото: пресс-служба)

Юлия: Еще в студенческие времена, помню, все друзья разъехались и я должна была встречать новый год с дедушкой и бабушкой, потому что жила тогда с ними. И вот за 2 часа до НГ, мне звонит подруга и говорит, что тоже без компании и предлагает объединиться. Мы за 2 часа успели украсить квартиру, собрать еду, докупить то, чего не хватало. Так что у нас получился прекрасный импровизированный стол и сам Новый год. До сих пор его вспоминаем.

Юлия Зорий (фото: пресс-служба)