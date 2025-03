10 интересных фактов о самом младшем сыне Дональда Трампа: фэшн-энтузиаст и "король Интернета"

Бэррон - единственный общий ребенок Мелании и Дональда. Он родился через два года после бракосочетания пары. Также у президента США есть четверо детей от предыдущих браков - Дональд-младший, Иванка и Эрик, а также дочь Тиффани.

Бэррон Трамп с мамой и отцом (фото: GettyImages)

Имеет самый большой рост в семье - 206 см, что на 15 см превышает его отца.

После Джона Кеннеди стал первым сыном президента США, который жил в Белом доме. До него у большинства президентов, занимавших должность, были дочери.

Бэррон Трамп самый высокий в семье (фото: GettyImages)

В 2024 году Бэррон поступил в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, которая входит в число лучших бизнес-школ США. Инсайдеры отмечают высокий уровень эрудированности сына Трампа. Его называют вежливым, умным и целеустремленным.

Он стал единственным наследником президента США, который нарушил многолетнюю традицию семьи, не поступив в Пенсильванский или Джорджтаунский университет. Вместо этого выбрал остаться в Нью-Йорке.

Увлекается игрой на барабанах, музыкой и футболом. Поддерживал лондонский клуб "Арсенал", публично появляясь в футболке команды. Играл за команду U-12 Академии "Ди Си Юнайтед" и футбольную ассоциацию Арлингтона.

Свободно владеет словенским языком, который является родным для его матери.

Бэррон Трамп с мамой Меланией Трамп (фото: GettyImages)

Во время президентской кампании 2024 года Беррон активно помогал отцу привлекать молодых избирателей. Он мотивировал Дональда Трампа работать с популярными подкастерами и расширить присутствие в TikTok, за что получил от отца прозвище "король Интернета".

Бэррон Трамп прекрасно разбирается в компьютерах. Он имеет талант к технологиям. Так по крайней мере говорит его отец.

"Я выключаю его ноутбук... Возвращаюсь через 5 минут, он снова в ноутбуке. Я говорю: "Как ты это сделал?" А он: "Не твое дело, папа". У него невероятные способности к технологиям", - заявил президент США в интервью Fox News.

President Trump on Barron Trump outsmarting him with computers:



