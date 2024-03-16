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Звезда "Танців з зірками" разошелся с женой после 11 лет отношений

Суббота 16 марта 2024 16:35
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Звезда "Танців з зірками" разошелся с женой после 11 лет отношений Макс Леонов с экс-женой (фото: instagram.com/maksleonov_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Победитель проекта "Танці з зірками" Макс Леонов разошелся с гражданской женой Юлией после 11 лет отношений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью хореографа для YouTube-проекта "СК Life".

Подробности

Как признался танцовщик, они с его экс-избранницей вообще не поддерживают никаких отношений.

"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не общаемся вообще. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже. Заметили, что в паре нет развития. Это все сложно, конечно, но нужно двигаться дальше и развиваться!", - поделился Леонов.

Отметим, что в начале января этого года Макс рассказывал, что у них с женой непростой период в отношениях. На это, говорил он, повлияло полномасштабное вторжение РФ.

Артист также говорил, что они с Юлией пытаются исправить все.

Напомним, в 2021 году Леонов публично признался, что в течение года изменял жене с партнершей, с которой он шесть лет назад танцевал в одной из киевских танцевальных школ.

Звезда &quot;Танців з зірками&quot; разошелся с женой после 11 лет отношений

Макс Леонов с экс-женой (фото: instagram.com/maksleonov_official)

Все выяснилось, когда любовница обо всем написала жене Макса, да еще докрепила фото. Юля устроила скандал, но простила.

Ранее мы рассказывали, что известные украинские актеры объявили о разводе после двух лет брака.

Также Алина Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

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