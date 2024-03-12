Алина Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж: как выглядит муж певицы (видео)

После многочисленных слухов об изменениях в личной жизни Алины Гросу, певица таки подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Алина Гросу снова вышла замуж

Так, в соцсетях знаменитость запостила видео с любимым и написала: "Я снова сделала это".

В ролике Алина позирует в белом свадебном платье в объятиях с мужчиной, который одет в брючный костюм.

Из-за того, что новоиспеченные супруги стоят спиной к камере, рассмотреть лицо избранника Гросу поклонникам не получится.

Реакция сети

Пользователи поздравляют артистку с новым этапом в жизни, а некоторые предположили, что она просто снимает новый клип.

Алина Гросу вышла замуж (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вітаю Вас! Будьте щасливі та бережіть своє кохання від заздрісних очей!

Та кліп новий це стопудово!

Я думаю це зйомки якогось кліпчику...

Щиро вітаю, будьте щасливі

Вітаю! Цікаво хто ваш коханий?

Напомним, ранее Алина Гросу уже была в браке. Ее первым мужем был бизнесмен Александр Комков.

После года супружеской жизни они развелись. По словам певицы, Александр решил сделать перерыв в их отношениях, а затем изменил ей.

Первые слухи о том, что Гросу снова пошла под венец, появились несколько недель назад после публикации певицы в Instagram, на которой она показалась в образе невесты.

Впоследствии вероятная подруга знаменитости "слила" блогеру Беспалову информацию о новом любимом исполнительнице и предоставила фото со свадьбы пары.