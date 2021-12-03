Переможець "Танців з зірками" зізнався, що зраджував дружині з партнеркою

Макс Леонов, переможець минулого сезону "Танців з зірками" в парі з Сантою Дімопулос, та партнер Євгенії Власової у нинішньому сезоні, як з’ясувалося, зраджував своїй дружині з партнеркою.

Про це він вперше розповів в програмі "Зірковий шлях".

Танцівник зізнався, що ледь не втратив свою Юлю через зраду

За словами Макса, шлях до танців йому допомогла проторувати майбутня дружина Юлія. Вона старша за Макса на кілька років, і теж танцівниця. Разом вони вже дев’ять років. Зараз все добре, але їхній союз ледь не зруйнувала зрада.

"Це було (зрада. – Ред.) і це було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Це було 4-5 років тому. І так, це мій "бік". І серйозний. Я зізнаюся", - шокував Леонов.

Стосунки "на стороні" тривали протягом року, і увесь цей час він далі жив у цивільному шлюбі з Юлею.

Леонов каже, що, можливо, це був страх, певна залежність від партнерки, від роботи. Все з’ясувалося, коли коханка про все написала дружині Макса, та ще й докріпила фото. Юля влаштувала скандал, але пробачила

Зараз він про це дуже шкодує. Коханій він освідчився, планує весілля і мріє про дітей.

Макс - конфліктний і не приховує цього

Танцівник брав участь у якості партнера зірки у чотирьох сезонах "Танців". Його партнерками були Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Санта Дімопулос та Євгенія Власова.

"Конфлікти були абсолютно з усіма, тому що шоу некомфортне абсолютно. І люди, які не займалися ніколи бальними танцями, для них це складно", - ділиться Макс.

Фото: Макс Леонов та Євгенія Власова (1+1)

З останньою партнеркою Євгенією Власовою стосунки на паркеті були дуже емоційними, адже він вимогливий в роботі.

"Дуже часто я можу придиратися до дрібниць, які здаються дрібницями, і можна без цього", - додав він.

Як Макс потрапив до "Танців з зірками"

Потрапити в шоу Максові вдалося завдяки Дмитру Дікусару, до студії якого й потрапив тоді ще ноу-нейм танцівник із Запоріжжя.

Спершу Дікусар покликав його до Грузії, де він взяв участь в аналогічному шоу.

У школі танцівнику дісталося, а батьки готували йому інший шлях

Займатися танцями він почав у дев’ятирічному віці через дівчинку, яка йому сподобалася. Вона запропонувала йому стати партнером з бальних танців.

Через захоплення хореографією йому діставалося в школі, адже таке хобі і досі вважається не зовсім чоловічим. Довелося навіть відбиватися.

Батьки теж скептично ставилися до танців, тому Максу довелося йти вчитися "справжній професії". За освітою він молодший спеціаліст-електромеханік. В житті йому це звісно не згодилося.