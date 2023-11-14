Звезда "Сватов" в нижнем белье похвасталась спортивной стойкой на голове (фото)

Украинская актриса Анна Кошмал, в свое время ставшая популярной благодаря сериалу "Сваты", поразила поклонников стойкой на голове. Звезда похвасталась своими спортивными умениями в соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Знаменитость постоянно следит за своей фигурой, часто тренируется и занимается йогой.
В stories она показала несколько асан, а также продемонстрировала стойку вверх ногами.
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Анна была одета в белое нижнее белье.
На следующем снимке Кошмал показалась в зеркале, похваставшись своим стальным прессом.
"Честно говоря, так хочется надеть топ, босоножки и пойти гулять под солнцем", - подписала она фотографию.
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
К слову, раньше артистка делилась со своими фанами, как такой вид спорта как йога помогает ей держаться в столь сложное время.
"Как держаться? Йога помогает уменьшить стресс; Йога помогает чувствовать себя лучше, более энергичным, и все более уравновешенным; Йога улучшает и углубляет дыхание; Йога укрепляет тело и улучшает гибкость; Йога укрепляет концентрацию; Йога помогает учиться жить в данный момент. И это только начало...", - делилась Анна.
Напомним, недавно Алина Гросу в черном бюстгальтере позировала перед зеркалом.
Также на днях Ева Лонгория в блестящем образе похвасталась новой прической.