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Звезда "Сватов" в нижнем белье похвасталась спортивной стойкой на голове (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Анна Кошмал, в свое время ставшая популярной благодаря сериалу "Сваты", поразила поклонников стойкой на голове. Звезда похвасталась своими спортивными умениями в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Анна Кошмал показала свое утро

Знаменитость постоянно следит за своей фигурой, часто тренируется и занимается йогой.

В stories она показала несколько асан, а также продемонстрировала стойку вверх ногами.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Анна была одета в белое нижнее белье.

На следующем снимке Кошмал показалась в зеркале, похваставшись своим стальным прессом.

"Честно говоря, так хочется надеть топ, босоножки и пойти гулять под солнцем", - подписала она фотографию.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

К слову, раньше артистка делилась со своими фанами, как такой вид спорта как йога помогает ей держаться в столь сложное время.

"Как держаться? Йога помогает уменьшить стресс; Йога помогает чувствовать себя лучше, более энергичным, и все более уравновешенным; Йога улучшает и углубляет дыхание; Йога укрепляет тело и улучшает гибкость; Йога укрепляет концентрацию; Йога помогает учиться жить в данный момент. И это только начало...", - делилась Анна.

Напомним, недавно Алина Гросу в черном бюстгальтере позировала перед зеркалом.

Также на днях Ева Лонгория в блестящем образе похвасталась новой прической.

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