Зірка "Сватів" у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові (фото)

Українська акторка Анна Кошмал, яка свого часу стала популярною завдяки серіалу "Свати", вразила шанувальників стійкою на голові. Зірка похизувалася своїми спортивними вміннями у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Знаменитість постійно стежить за своєю фігурою, часто тренується та займається йогою.
У stories вона показала декілька асан, а також продемонструвала стійку догори ногами.
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Анна була одягнена у білу спідню білизну.
На наступній світлині Кошмал показалась у дзеркалі, похизувавшись своїм сталевим пресом.
"Чесно кажучи, так хочеться одягнути топ, босоніжки і піти гуляти під сонцем", - підписала вона світлину.
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
До слова, раніше артистка ділилася зі своїми фанами, як такий вид спорту як йога допомагає їй триматися у такий складний час.
"Як триматися? Йога допомагає зменшити стрес; Йога допомагає відчувати себе краще, більш енергійним, та все більш врівноваженим; Йога покращує та поглиблює дихання; Йога зміцнює тіло та покращує гнучкість; Йога зміцнює концентрацію; Йога допомагає вчитись жити у даний момент. І це тільки початок…", - ділилася Анна.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом.
Також днями Єва Лонгорія у блискучому образі похизувалась новою зачіскою.