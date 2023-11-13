Ева Лонгория в блестящем образе похвасталась новой прической

Ева Лонгория всегда была обладательницей средней длины волос и почти никогда не экспериментировала с цветом. Но на днях звезда "Отчаянных домохозяек" показала свою новую стрижку.

О том, какую прическу сейчас носит Лонгория, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу актрисы.

Ева Лонгория показала новую прическу

48-летняя актриса сериала "Отчаянные домохозяйки" появилась на публике с новой прической. Она посетила женский обед в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе, где впервые продемонстрировала свою трендовую стрижку.

Лонгория решила сделать классическое каре, которое ей очень подходит. К тому же с новой прической звезда дебютировала в очень интересном образе, который только придал яркости ее каре.

Актриса выбрала классические брюки палаццо, очень модные в этом сезоне, черную кофточку, усыпанную паетками и твидовый пиджак от всемирно известного бренда Chanel.

В качестве аксессуаров женщина выбрала простую черную сумочку от того же бренда Chanel и многослойные бусы, кольца и серьги, на которых изображен знаковый логотип известного бренда.

Также образ Лонгории дополнили высокие каблуки, которые сделали ее силуэт более женственным и изысканным.

Ева Лонгория показала новую прическу (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева создала довольно сдержанный и яркий макияж, в котором она сделала акцент на губы, накрасив их ярким розовым цветом. Который, кстати, очень подходит к цвету ее глаз и оттенку кожи.

Цельный образ голливудской звезды получился очень романтичным, и, конечно, особого внимания заслуживает каре, с которым Лонгория почти никогда в жизни не была.

Но стоит отметить, что такая стрижка обычно немного прибавляет возраст женщинам. Но это зависит от того, как ее носить и какой длины каре. Ведь можно сделать удлиненное, неравномерное или классическое, то есть такое, как выбрала для себя Ева Лонгория. Также большую роль играют цвет волос.