"Это очень незаконно?". Алина Гросу в черном бюстгальтере позировала перед зеркалом (фото)
26-летняя певица Алина Гросу похвасталась плоским и подтянутым животиком после того, как наелась американского фастфуда.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Алина Гросу показала плоский живот
Артистка запостила в stories ролик перед зеркалом, на котором предстала только в брюках и черном бюстгальтере.
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Звезда погладила себя по животу, сообщив, что перед этим "наелась пиццы и картошки".
"Это очень незаконно? Кто знает куда обратиться", - поинтересовалась Алина у своих фанов.
Где находится во время войны певица
Весной 2023 года Алина Гросу поехала в Лос-Анджелес на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства.
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
В США украинка также занимается музыкой и работает. Часть своего заработка знаменитость отдает на благотворительность - помогает украинцам, пострадавшим от войны.
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