"Это очень незаконно?". Алина Гросу в черном бюстгальтере позировала перед зеркалом (фото)

26-летняя певица Алина Гросу похвасталась плоским и подтянутым животиком после того, как наелась американского фастфуда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Алина Гросу показала плоский живот

Артистка запостила в stories ролик перед зеркалом, на котором предстала только в брюках и черном бюстгальтере.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Звезда погладила себя по животу, сообщив, что перед этим "наелась пиццы и картошки".

"Это очень незаконно? Кто знает куда обратиться", - поинтересовалась Алина у своих фанов.

Где находится во время войны певица

Весной 2023 года Алина Гросу поехала в Лос-Анджелес на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

В США украинка также занимается музыкой и работает. Часть своего заработка знаменитость отдает на благотворительность - помогает украинцам, пострадавшим от войны.