"Испытываю невероятный стыд": звезда сериала "Сваты" осудил войну и сбежал из России

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала "И грянул грем".

Александр Феклистов уехал из России и осудил войну

Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча Берковича в семейном сериале "Сваты", который снимала студия "Квартал 95", еще с 2014 года решил для себя, что действия руководства России не адекватны и поддерживал украинцев настолько, насколько мог, чтобы не остаться. без работы в своей стране.

Но сейчас ему пришло осознание, что он больше не может жить и работать в стране, которая перекрывает кислород и уничтожает Украину.

Кадр из сериала "Сваты"

Когда-то в своих соцсетях Феклистов уже выражал соболезнования украинцам и говорил о своих ощущениях.

"Дорогие мои украинские коллеги! С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Я здесь в России чувствую, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем. , что терпит сейчас Украина", - заявлял актер.

Александр Феклистов (Скриншот)

Как известно, Александр недавно уехал и уже чувствует, что он эмигрант.

"Я не играю с этим словом и понимаю, что это эмиграция и это пришло сразу, как только пришло решение, что буду ехать. Хотя это произошло не сразу, я еще некоторое время работал в Москве и у меня было ощущение, что мы со зрителем нужны друг другу, такое замечательное чувство, но потом начали закрывать спектакли и не осталось возможности этого контакта", - рассказывает о своем отъезде Феклистов.

Александр давно выступал против войны и рассказал, что ему предлагали изменить позицию и улучшить ситуацию с работой после публичного осуждения войны, но он от этого отказался.

В студии также прозвучал вопрос, как Александр относится к тем коллегам по сериалу, которые "зигируют" и поддерживают военные действия РФ.

"Больно и обидно, я даже не понимаю, как к этому относиться", - говорит актер.

Но, несмотря на то, что Феклистов не чувствует себя в эмиграции как дома, он не собирается возвращаться в Россию и продолжать там свою жизнь.

"Пока не планирую возвращаться, не вижу себе возможности, к сожалению, это билет в один конец", - говорит Александр.

Александр Феклистов (Скриншот)