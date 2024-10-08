Звезда "Спіймати Кайдаша" признался, согласился бы стать героем "Холостяка"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Спіймати Кайдаша" Фокусу.

Так, артист считает, что встретить свою любовь можно и вне формата проекта, однако не исключает возможности участия в подобном шоу, если ему поступит соответствующее предложение.

"Любовь можно встретить где угодно, она к тебе приходит порой тогда, когда совсем ее не ждешь. Не знаю, удобно ли мне было бы искать свою половинку именно в таком формате, но никогда не зарекаюсь. Александра Терена я абсолютно поддерживаю и очень рад его кандидатуре в этом сезоне", - признался Григорий.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Также он добавил, что "реалити - штука непростая", однако искренние чувства всегда побеждают.

"Об этом, кстати, и стихотворение Сергея Жадана, которое я записывал в рамках кампании к Холостяку: "Пливы, рыба, плыви..." Для меня это стихотворение о нашем выборе - летать, даже если тебе сказали, что ты можешь только плавать. И быть там, где есть любовь.

Что известно о личной жизни Григория Бакланова

В марте 2024 года Григорий Бакланов развелся с актрисой Анастасией Цымбалару после двух лет брака. Причины их разрыва пара не раскрывала.

Экс-супруги познакомились еще в университете, где учились на одном курсе. По словам актеров, они долго не могли найти общий язык и часто испытывали раздражение от того, что преподаватели постоянно ставили их в пару.

В сентябре 2021 года пара заключила брак в одном из ЗАГСов Киева и в тот же день провела венчание в церкви. Детей у них нет.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Кто является героем шоу "Холостяк-2024"

Героем 13-го сезона стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. Он потерял обе ноги на фронте, но продолжает вести активный образ жизни и вдохновляет многих своим примером.

Александр - не только военный, но и писатель - после ранения Александр написал книгу о своем жизненном пути под названием "Історія впертого чоловіка".

Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На проект пришел с целью обрести настоящую любовь и верит, что даже в таком формате можно встретить свою вторую половинку. Кроме этого, участие в шоу для него - это возможность транслировать положительные идеи, направленные на изменения в обществе.

Как рассказали создатели шоу, премьеру поклонникам стоит ожидать уже 1 ноября. Проект будет выходить по пятницам в 19:00 на телеканале СТБ.