ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Холостяк" Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу

Пятница 04 октября 2024 18:14
UA EN RU
"Холостяк" Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Катерина Собкова

Вчера стало известно, что романтическое реалити "Холостяк" с военным и ветераном Александром Будько с позывным Терен выйдет на телеэкраны 1 ноября. Так как съемки проекта уже закончены, "холостяк" решил пообщаться со своими подписчиками в сети, ответив на их вопросы, а также заинтриговал некоторыми сообщениями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Александра.

Отметим, что, согласно правилам проекта, до выхода финального эпизода главный герой не может показывать девушку, которую выбрал. Но подписчики Терена не унимаются - один из фолловеров спросил в окошке, которое главный герой реалити оставил для вопросов: "Как оно держаться и не афишировать отношения до финала шоу?".

&quot;Холостяк&quot; Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу

Скриншот

На что он загадочно ответил: "Сложнее, чем я думал". Тем самым Александр намекнул, что отношения у него все-таки есть.

Однако на следующие вопросы главный герой "Холостяка" решил отшутиться. Один из подписчиков спросил, хотели ли его родные сниматься в шоу.

&quot;Холостяк&quot; Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу

Скриншот

"Нет, им угрожали, что заберут меня еще на один проект, если не согласятся", - с юмором написал Александр.

Также он дал понять, что уже очень устал от вопросов о шоу.

"Мое лицо, когда его спрашивают в очередной раз об участии в "Холостяке", - написал Будько и прикрепил фото.

&quot;Холостяк&quot; Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу

Скриншот

Что известно о Терене

Александру Будько - 28 лет, он встал на защиту Украины и с начала полномасштабной войны находился на фронте. Затем Терен получил звание командира 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ".

Но 24 августа 2022 года Терен получил ранение, в результате которого едва не погиб. Он потерял ноги, но решил и дальше помогать Украине и военным. В частности, Будько активно освещает тему необходимости создания безбарьерных условий в Украине.

&quot;Холостяк&quot; Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоуС Григорием Решетником (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Два года назад меня могло не стать, зато не стало только двух ног. Однако я не потерял, а получил! Обрел независимость, свою внутреннюю, свою безграничную и необъятную!" - рассказывал военный на День независимости.

&quot;Холостяк&quot; Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу

&quot;Холостяк&quot; Александр Терен поделился неожиданным откровением об участии в шоу

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ранее Александр Терен откровенно высказался о шоу "Холостяк".

Также Терен рассказал, как ему предложили стать новым "Холостяком".

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке