"Холостяк" возвращается. Стало известно имя романтического героя 13-го сезона

Самое ожидаемое шоу "Холостяк" наконец-то возвращается на экраны, и уже известно имя главного героя, за которого будут бороться украинские женщины.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новость СТБ в Instagram.

Что известно о новом "Холостяке" Александре Терене

Военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "Історія впертого чоловіка" и участник национальной сборной Invictus Games. Александр Будько, которого все знают, как "Терен" стал новым героем романтического шоу, и именно за его расположение будут соперничать современные украинки.

"Два года мы получали вопрос, вернется ли на СТБ "Холостяк". И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Ведь главный Холостяк страны - это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого украинские женщины готовы назвать идеальным для себя. Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок - это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности", - пишут на странице СТБ.

Александр Терен стал новым "Холостяком" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Сейчас военному 28 лет, и он за свою жизнь уже успел добиться немало. Но больше всего поражает тот факт, что 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем ради того, чтобы оградить Украину от российских захватчиков.

Парень успел стать командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Тереном", собственно, так его и знает вся страна.

Он участвовал в жестоких боях за Харьковщину, где до сих пор ежедневно пролеют ракеты и бомбы.

На его пути встала потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация. Но ни одно из этих событий не способно остановить Александра достигать поставленных целей. Он имеет безграничную любовь к Украине и жизни.

"С Александром мы познакомились еще прошлым летом во время съемки проекта "Непокоренные". Сначала на съемочную площадку зашла его харизма, а потом уже и сам Саша. Его уверенность, самоирония, чувство юмора влюбляют с первого взгляда. Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли - вот наш кандидат в новый Холостяк", - говорят авторы реалити.

Саша стал очень популярен, и Украина узнала о нем не только благодаря военным достижениям, но и благодаря интернету, ведь он является соавтором и ведущим популярного YouTube-проекта "Відвал ніг, или All інклюзів".

Также "Терен" соавтор благотворительных лимитированных коллекций украшений и одежды, средства по продаже которых направлены на нужды ВСУ. А еще об Александре был снят фильм "Перший ряд".

Александр Терен стал новым "Холостяком" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Когда можно будет смотреть 13 сезон шоу "Холостяк"

Это невероятная новость, которая греет сердца миллионов украинцев, ведь романтические свидания наконец-то вернутся, но это будет совершенно новая история, ведь, как пишет СТБ, этой осенью вместе с Холостяком будет формироваться национальная культура, дружественная ветеранам и ветеранам.

Точная дата выхода нового сезона еще не известна, но это произойдет уже в скором времени.

Также впервые в истории проекта имя Холостяка объявляется одновременно с началом кастинга. Также важно отметить, что имя героя объявлено в День его рождения.