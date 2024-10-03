Названа дата премьеры "Холостяка" с Тереном. Что известно о новом сезоне реалити

В этом году романтическое реалити "Холостяк" наделало немало шума еще до премьеры. Главным героем проекта стал военный и ветеран Александр Будько с позывным Терен. Съемки были завершены только недавно и лишь 3 октября стало известно, когда выйдет первый эпизод "Холостяка".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда состоится премьера романтического шоу и что известно о Терене.

Когда премьера "Холостяка"

Оказалось, что первый эпизод реалити выйдет уже скоро. Сначала зрителям говорили, что "Холостяк" выйдет осенью, но только сейчас была объявлена точная дата.

"Вы забросали нас сообщениями в директ и в комментариях. Знаем, как вы ждали именно это сообщение! Are you ready? Та-да-дам! Смотрите премьеру проекта "Холостяк" с 1 ноября, каждую пятницу в 19:00", - говорится в новом посте на странице шоу в Instagram.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Съемки проекта проходили в Украине. Авторы шоу пытались держать детали в секрете, но иногда в соцсетях появлялись "инсайды". Так, команду операторов, участниц шоу и Терена замечали на пляже в Одесской области.

По "слитым" кадрам можно было понять, что "холостяк" ходил на свидание с девушкой, при чем это была встреча "один на один" (в прошлых сезонах проекта главные герои ходили еще и на свидания сразу с несколькими участницами).

Съемки "Холостяка" (скриншоты)

Кроме того, недавно стало известно, как снимали первую вечеринку на проекте. По сценарию все начинается со знакомства "холостяка" со всеми участницами. И это снимали в Киеве.

Сам Терен рассказывал, что не сразу поверил, что его действительно пригласят на проект. Впрочем, он надеется, что сможет найти на шоу настоящую любовь.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Что известно о Терене

Военному 28 лет, он встал на защиту Украины и с начала полномасштабной войны находился на фронте. Затем Терен получил звание командира 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ".

Герой нового сезона "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Но 24 августа 2022 года Терен получил ранение, в результате которого едва не погиб. Он потерял ноги, но решил и дальше помогать Украине и военным. В частности, Будько активно освещает тему необходимости создания безбарьерных условий в Украине.

"Два года назад меня могло не стать, зато не стало только двух ног. Однако я не потерял, а получил! Обрел независимость, свою внутреннюю, свою безграничную и необъятную!" - рассказывал военный на День независимости.