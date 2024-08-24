"Холостяк" Александр Терен рассказал, как потерял ноги: "Меня могло не стать"

Ветеран Александр Будько с позывным Терен, ставший главным героем нового сезона реалити "Холостяк", вспомнил о ранениях. Ровно два года назад, 24 августа, он едва не погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Терен поделился в Instagram .

Что рассказал "холостяк"

Александр решил обратиться к подписчикам и поздравить их с Днем Независимости Украины. И он вспомнил, что именно в этот день он лишился ног.

"Не потерять, а получить! Без преувеличения в этот день, два года назад, меня могло не стать, зато не стало только двух ног. Однако я не потерял, а получил! Обрел независимость, свою внутреннюю, свою безграничную и необъятную!" - написал Александр.

"Для такой же независимости своего государства я пошел в армию. Времени думать не было, только желание, что осталось неизменным и - завоевать полноценную свободу Украины и ее граждан", - добавил он.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

При этом Терен отметил, что все мы станем еще сильнее, если ощутим желание становиться независимыми. Это, по словам ветерана, "обернется для нас могуществом, что позволит покончить со скитаниями и мышлением "младшей сестры".

"Мы должны взять на себя ответственность, как тех, кто хочет жить в счастливой стране. Пока тысячи военных защищают Украину физически, здесь мы должны защищать Украину ментально. Нет! Уступкам. Нет! Русскому языку! Почувствуйте эту независимость, боритесь за нее и тогда нас всех ждет свободная, сильная, единственная Соборная Украина!" - резюмировал он.

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Как реагирует сеть

В комментариях фаны пишут:

"С Днем Независимости, наш Герой! Благодарим"

"Спасибо за возможность отмечать этот день и жить в этой прекрасной стране. Честь жить в одно время и среди таких невероятных Людей!"

"Саша, спасибо за твою службу. Действительно, тот день стал началом новых больших добрых дел".

Новый сезон "Холостяка" - что известно

Романтическое реалити выйдет на экраны уже осенью. И новым героем, как уже известно, стал Терен. Сейчас еще продолжаются съемки, а детали проекта держатся в секрете.

"Холостяк" Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Впрочем, "холостяк" рассказал, какую женщину ищет. По словам Терена, он не ищет идеал. Ветеран хочет, чтобы его избранница могла быть легкой в общении, но при этом оставалась самодостаточной.