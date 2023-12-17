Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины
Бывший участник популярного российского реалити-шоу "Дом-2" Александр Задойнов отправился на войну против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.
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Путинист заявил, что отправился в зону боевых действий "для защиты суверенитета России".
"Сейчас настало мое время - ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе всякая "нечисть" будет замахиваться на наш суверенитет, пытаться переписать историю", - процитировали оккупанта росСМИ.
Александр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)
К слову, жена террориста выбор его не одобрила.
Более того, она раскрыла его истинные мотивы. И они вовсе не благотворительные.
"Он поехал исключительно не заработать деньги для семьи, а заработать деньги для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги", - поделилась жена Задойного, которую он оставил с маленьким ребенком на руках.
Александр Задойнов с женой и дочерью (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)
К слову, мужчина подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе, хотя сам живет на несколько городов - в Москве и Сочи.
Отметим, что родом оккупант из Ярославля. 20 лет назад он проходил срочную службу в реактивном дивизионе.
Александр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)
Затем участвовал в скандальном телепроекте "Дом-2".
Александр женат и воспитывает троих дочерей от разных браков.
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