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Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины

Воскресенье 17 декабря 2023 12:54
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Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины Александр Задойнов (фото: росСМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший участник популярного российского реалити-шоу "Дом-2" Александр Задойнов отправился на войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

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Путинист заявил, что отправился в зону боевых действий "для защиты суверенитета России".

"Сейчас настало мое время - ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе всякая "нечисть" будет замахиваться на наш суверенитет, пытаться переписать историю", - процитировали оккупанта росСМИ.

Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины

Александр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

К слову, жена террориста выбор его не одобрила.

Более того, она раскрыла его истинные мотивы. И они вовсе не благотворительные.

"Он поехал исключительно не заработать деньги для семьи, а заработать деньги для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги", - поделилась жена Задойного, которую он оставил с маленьким ребенком на руках.

Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины

Александр Задойнов с женой и дочерью (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

К слову, мужчина подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе, хотя сам живет на несколько городов - в Москве и Сочи.

Отметим, что родом оккупант из Ярославля. 20 лет назад он проходил срочную службу в реактивном дивизионе.

Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины

Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины

Александр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

Затем участвовал в скандальном телепроекте "Дом-2".

Александр женат и воспитывает троих дочерей от разных браков.

Недавно Богдан Бенюк назвал имя коллеги, который пошел защищать Украину на фронте.

Также Хливнюк вспомнил, как Ургант просил его петь на русском языке.

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