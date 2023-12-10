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"В 54 года призвали". Известный актер назвал имя коллеги, который ушел защищать Украину на фронте

Воскресенье 10 декабря 2023 15:40
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"В 54 года призвали". Известный актер назвал имя коллеги, который ушел защищать Украину на фронте Богдан Бенюк и Владимир Николаенко (фото: кадр с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер театра и кино и народный артист Украины Богдан Бенюк признался, что его коллегу призвали в 54 года на военную службу. Речь идет о звезде сериала "Останній москаль" Владимире Николаенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художественного руководителя Театра на Подоле для канала "Різні люди".

Владимир Николаенко ушел на фронт

У Бенюка поинтересовались, как много его коллег из театра пошли на передовую защищать Украину от оккупантов.

&quot;В 54 года призвали&quot;. Известный актер назвал имя коллеги, который ушел защищать Украину на фронте

Владимир Николаенко (фото: кадр из сериала "Останній москаль")

"Ушли. Сейчас ушли и народные артисты. Вот буквально, Владимир Николаенко (Останній москаль москаль, Великі Вуйки, Сваты 2) из одной гримерки ушел воевать. В 54 года его призвали. Конечно, пытаемся поддерживать. Поддержка такая точечная идет, но все равно нужно делать", - рассказал артист.

Богдан Михайлович также назвал имя известного режиссера, который сейчас воюет.

&quot;В 54 года призвали&quot;. Известный актер назвал имя коллеги, который ушел защищать Украину на фронте

Режиссер Андрей Кавун (фото: скриншот с видео)

"Режиссер Андрей Кавун, у которого я снимался, сейчас воюет. Он снимал фильмы в России. Все бросил, приехал и пошел воевать. У меня слов не было, когда я с ним говорил по телефону. Потом поехал к нему в воинскую часть. В батальоне никто не знал, чем он занимался. Потом он перезвонил и сказал, что я сделал его "героем батальона". Ему разрешили фотографировать, писать сценарий. Это же материалы для фильма", - поделился актер артист.

Также Бенюк рассказал, что сейчас имеет четыре работы. Он является руководителем Театра на Подоле, служит в театре Франка, работает на полставки в театральном институте и ведет курс в цирковой академии.

Недавно известный украинский певец заявил о готовности защищать Украину на передовой.

Также украинский актер объяснил, почему его не взяли на фронт.

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