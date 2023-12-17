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Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України

Неділя 17 грудня 2023 12:54
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Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України Олександр Задойнов (фото: росЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній учасник популярного російського реаліті-шоу "Дом-2" Олександр Задойнов вирушив на війну проти України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

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Путініст заявив, що відправився у зону бойових дій "для захисту суверенітету Росії".

"Зараз настав мій час - їхати і продовжувати справу наших дідів та прадідів. Нам не можна забути історію, інакше щоразу будь-яка "нечисть" буде замахуватися на наш суверенітет, намагатися переписати історію", - процитували окупанта росЗМІ.

Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України

Олександр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

До слова, дружина терориста вибір його не схвалила.

Ба більше, вона розкрила його істинні мотиви. І вони зовсім не благодійні.

"Він поїхав виключно не заробити гроші для сім'ї, а заробити гроші для себе, щоб закрити свої потреби, свої борги", - поділилася дружина Задойного, яку він залишив з маленькою дитиною на руках.

Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України

Олександр Задойнов з дружиною і донькою (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

До слова, чоловік підписав контракт у Ханти-Мансійському автономному окрузі, хоча сам живе на декілька міст - у Москві та Сочі.

Зазначимо, що родом окупант із Ярославля. 20 років тому він проходив строкову службу в реактивному дивізіоні.

Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України

Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України

Олександр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

Потім брав участь у скандальному телепроекті "Дом-2".

Олександр одружений і виховує трьох доньок від різних шлюбів.

Нещодавно Богдан Бенюк назвав ім’я колеги, який пішов захищати Україну на фронті.

Також Хливнюк пригадав, як Ургант просив його співати російською мовою.

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