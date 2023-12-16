"Фашизм так и приходит". Хлывнюк вспомнил, как Ургант просил его петь на русском языке

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, вступивший в ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ, вспомнил, как когда-то послал российского телеведущего Ивана Урганта, когда тот просил его петь на языке захватчика.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для YouTube-про екта "Пряма червона".

Хлывнюк вспомнил, как послал Урганта

По словам артиста, инцидент произошел еще до 2014 года. Тогда он ездил с гастролями в Россию.

Однажды его пригласили на шоу Ивана Урганта, чтобы презентовать композицию "Маленька дитина".

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Однако оказалось, что в РФ были против того, чтобы исполнялась украиноязычная песня. Именно поэтому Хлывнюка начали уговаривать спеть русскоязычный трек.

Украинец отказался это делать и просто послал шоумена и продюсеров проекта.

"Мы прекратили ездить с 2014 года, но уже где-то с 2012-го мы уже начали слышать в залах: "Пой по-русски". То есть к тому все шло, они готовились: и телек, и радио. А в 2013 году, не буду врать, не помню, во время Майдана или до, меня уже Ургант просил петь на русском. Это была презентация песни "Ребенок" на "Первом канале". Сначала режиссеры, а потом Ургант просили меня уже на украинском не петь, потому что у них там "ата-та" за это. На что они были посланы", - вспомнил Андрей Хлывнюк.

Также он добавил, что Ургант продолжил его лично уговаривать, но свое мнение музыкант менять не собирался.

Иван Ургант (фото: instagram.com/urgantcom)

"Просили спеть русскоязычный хит. Ургант говорил: "Андрюха, приезжай ко мне в Венецию, будем пить вино, давай сейчас не будем об этом", - сказал артист.

"Фашизм вообще так и приходит. Через немножко, помаленьку, через неудобно, а потом начинают убивать людей. Докрутили гайки до крови", - прокомментировал исполнитель.