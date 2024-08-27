Олег Винник впервые прокомментировал упреки о бегстве из Украины и высказался о своих "клонах"

Певец Олег Винник впервые высказался по поводу слухов, что он сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Также артист сказал, что думает о своих коллегах, которых называют его "копиями".

Так, издание пишет, что в токшоу "Говорит Украина", новый выпуск которого покажут в эфире во вторник, 27 августа, Винник заявил: он "никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться". Это, говорит певец, "не в его стиле".

"И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, которые ходили на концерты и платили деньги. И слава тебе Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Если бы Господь не давал мне песни, то мы бы не общались с вами сегодня. Они есть, они пишутся", - говорит исполнитель.

На вопрос ведущего о том, опасается ли он, что его место на украинской сцене может занять кто-то помоложе, артист ответил, что каждый должен найти и занять свою нишу.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Будьте собой, найдите свое лицо и не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже к сегодняшнему дню столько видел своих дублеров. Дай Бог им всего, что они желают. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", - подчеркнул Олег.

Напомним, недавно Винник записал новое видео из Германии и передал пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитницам". Это вызвало бурную критику украинцев.